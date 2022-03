Un Brésilien de 16 ans identifie 1 450 galaxies pour un projet astronomique japonais

Maria Larissa Paiva, une étudiante de 16 ans du Ceará, vient de terminer une analyse astronomique où elle a distingué 1 450 galaxies pour le projet « Galaxy Cruise » de l’Observatoire astronomique national du Japon. Plus tôt, la jeune femme avait découvert un astéroïde, un exploit reconnu par la NASA.

Image Maria Larissa Paiva: archives personnelles

Les galaxies sont des collections d’étoiles, de poussière cosmique et de matière noire, et tout trier n’était pas une tâche si courante. La jeune femme a déclaré que depuis janvier, elle était très dévouée au processus, qui implique l’analyse de caractéristiques telles que la taille, la luminosité, la forme et la longueur d’onde des galaxies.

Ensuite, les données sont enregistrées dans le logiciel du projet. « Beaucoup dépend du temps que chaque personne consacre au travail de classification et du sérieux avec lequel la recherche est prise. Jusqu’à présent, j’ai été 100% seul dans les sondages. Ce n’était pas facile », raconte l’élève qui partage son temps entre le projet et les activités de la 3e secondaire. Cette classification des galaxies peut aider les chercheurs, par exemple, à prédire certains phénomènes comme la collision de ces systèmes. Dans le projet de l’Observatoire astronomique japonais, les galaxies classées par les collaborateurs (qui peuvent être des professionnels et des bénévoles) passent par l’approbation du programme Galaxy Cruise, qui est toujours mis à jour. Sur la plateforme, il y a une sorte de classement d’analyse. C’est là que la jeune femme contrôle le nombre de galaxies qu’elle a pu analyser. Commencer par les étoiles « Três Marias » La relation de Maria Larissa avec l’astronomie a commencé dans son enfance, avec le désir de connaître le nom des étoiles qui illuminaient le ciel de sa ville natale, Pires Ferreira, à l’intérieur du Ceará.

« Une nuit, ma grand-mère paternelle, Mundinha, était assise sur le porche et je jouais dans la cour. Je l’ai contactée et je lui ai demandé si les étoiles avaient des noms. — Je ne les connais pas toutes, ma fille, mais ces trois-là s’appellent Maria. Ce sont les Trois Maries (appelées Ceinture d’Orion. Ma curiosité n’a fait que se décupler », se souvient la jeune femme. La grand-mère de l’élève n’avait pas les connaissances spécifiques du domaine pour répondre à toutes les questions. Puis un enfant, a poursuivi le lendemain, à « Aucune réponse. Personne ne savait rien des étoiles et des planètes, ni ne considérait mes questions comme inutiles. J’étais frustré, mais je n’ai jamais perdu l’habitude de contempler le la lune, les étoiles et la nature », se souvient-elle. Adolescente, elle a poursuivi ses recherches. Dans un vidéothèque/maison de lan, elle a recherché des titres qui traitaient d’astronomie.