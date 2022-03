Un nouveau traitement pourrait prévenir la perte de mémoire chez les personnes atteintes d’Alzheimer

Une nouvelle étude publiée dans la revue scientifique Biologie des communicationslié au magazine naturemet en lumière les bons résultats d’un traitement encore en phase expérimentale lié à la maladie d’Alzheimer, la maladie neurodégénérative qui provoque des pertes de mémoire importantes et, avec le temps, la mort.

Toujours incurable, la maladie se caractérise par une inflammation neurologique qui commence par affecter le sens du jugement du patient, évoluant vers la perte de mémoire et la paralysie des principales fonctions cérébrales. Non seulement la maladie d’Alzheimer est toujours incurable, mais elle est aussi toujours mortelle.

Les pertes de mémoire généralisées à court et à long terme sont des symptômes courants chez les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, mais un nouveau traitement est à l’étude pour préserver la mémoire des patients (Image : Photographee.eu/)

Le traitement proposé prévoit l’administration intranasale de ce que les experts ont appelé des « médiateurs lipidiques », qui sont essentiellement des composés bioactifs à base d’acides gras tels que les oméga-3, et qui agissent spécifiquement dans le traitement anti-inflammatoire.

L’un de ces médiateurs lipidiques, appelé « Neuroprotectin-D1 » (NPD1), a été découvert par l’équipe dirigée par Nicolas Bazan, neurologue, PhD, professeur et directeur du LSU Center for Neuroscientific Excellence de la Nouvelle-Orléans. Des recherches antérieures ont montré que cette fonctionnalité fonctionne bien dans les traitements pour les victimes d’AVC ou les personnes qui ont des lésions rétiniennes mais qui ont peu de présence dans la zone du cerveau qui correspond à la mémoire.

L’administration intranasale (pensez au moment où vous avez dû éternuer le fameux « rhinosol » par le nez) est la moins invasive à cet effet, selon les médecins impliqués dans l’étude, qui disent également que son utilisation devrait ouvrir de nouvelles voies de traitement pour qui souffre de la maladie d’Alzheimer.

« Cette maladie n’est ni évitable ni curable, et elle exerce une pression terrible sur ses patients et leurs familles, compte tenu de sa progression dévastatrice et de ses effets indésirables dévastateurs », a déclaré le Dr. Bazan. « Des millions de personnes souffrent aujourd’hui de la maladie d’Alzheimer, et ce nombre devrait augmenter rapidement dans les années à venir. »

Selon des enquêtes de l’Organisation des Nations Unies (ONU), plus de 50 millions de personnes dans le monde vivent avec la maladie d’Alzheimer ou une maladie neurodégénérative apparentée.

