Le gombo peut être utilisé pour éliminer les microplastiques de l’eau ; comprendre

Une nouvelle recherche présentée lors d’une conférence de l’American Chemical Society (ACS) montre que la «glue» de plantes comme le gombo peut être utilisée comme agent de nettoyage dans les masses d’eau accumulées. Le matériau développé par Rajani Srinivasan doit maintenant être testé à la place des agents synthétiques dans les stations d’épuration, pour évaluer la faisabilité de la solution.

« Afin d’aller de l’avant et d’éliminer les microplastiques ou tout autre type de matériau, nous devons utiliser des agents naturels, qui ne sont pas toxiques », a déclaré Srinivasan, qui travaille dans la recherche chimique à l’Université de Tarleton au Texas.

Le gombo a une substance collante qui fonctionne comme de la « colle » si elle est utilisée pour éliminer les microplastiques de l’eau (Image : Dahlia Ahmed MohamedSamar/)

Le gombo, bien sûr, est un ingrédient très courant dans de nombreux types de cuisine et se marie très bien avec le poulet, le maquereau, les patates douces ou le brocoli. Heureusement que cette note est écrite à l’heure du déjeuner, non ? Cependant, tout le monde n’aime pas ce légume précisément à cause de la « bave » qu’il libère lorsqu’il est exposé à des températures plus chaudes.

Lors de précédentes recherches, Srinivasan avait déjà prouvé l’utilité de cette substance dans le nettoyage de l’eau contre les micropolluants textiles et même dans le traitement des micro-organismes nocifs. Dans la nouvelle étude, l’idée a été étendue aux microplastiques.

Par « microplastiques », on entend des polluants solides de cinq millimètres (mm) ou moins constitués de… eh bien, de plastique ou de résines synthétiques humaines. Leur présence dans l’eau est un problème car les poissons les mangent et, par conséquent, finissent par souffrir de dommages au foie, d’une croissance réduite et, dans le pire des cas, de la destruction des systèmes reproducteurs. De plus, les microplastiques peuvent être cancérigènes et il est fort possible qu’ils soient nocifs pour l’homme, étant présents dans notre alimentation et dans notre routine.

Ils sont généralement retirés de l’eau à l’aide d’agents chimiques synthétiques qui agissent comme une « colle », ce qui fait que de petits morceaux se collent les uns aux autres, ce qui les rend plus faciles à enlever. Le problème est que ces agents ont également une forte toxicité dans leur composition : par exemple, de nombreux agents de nettoyage utilisent du polyacrylamide, qui peut être décomposé en molécules nocives.

L’équipe de chercheurs a donc décidé de tester l’idée de la bave de gombo – en plus d’autres plantes telles que les cactus, l’aloe vera, le tamarin, le fenuge et le psyllium. Fait intéressant, bon nombre de ces plantes sont facilement disponibles dans n’importe quelle épicerie ou foire de rue.

En utilisant certaines de ces plantes ensemble, les scientifiques ont réalisé que leurs polysaccharides – essentiellement des glucides qui ne se dissolvent pas dans l’eau – avaient le même effet que les agents synthétiques, formant des blocs de microplastiques plus gros à éliminer, mais avec l’avantage d’être des produits naturels et donc , non nocif pour les animaux (ni pour nous).

Les combinaisons étaient variées. Par exemple: le gombo en union avec le fenugrec a bien nettoyé l’eau de mer, tandis que le gombo et le tamarin ont bien nettoyé l’eau douce normale. Dans certains cas, les plantes ont mieux performé que les agents à base de polyacrylamide.

Maintenant, Srinivasan et son équipe réfléchissent à des moyens de développer et de commercialiser l’idée.

