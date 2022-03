Le secret pour que le boa constrictor ne s’étouffe pas avec sa propre prise se trouve dans les côtes

Les serpents constricteurs comme le boa constrictor, contrairement aux autres serpents, préfèrent se recroqueviller et presser leurs victimes, les étouffant à mort, ramollissant les organes internes et brisant les os pour faciliter leur alimentation – ce type de reptile peut avaler des animaux entiers allant des souris aux cochons .

C’est une approche simple tout comme les serpents venimeux, mais un doute a toujours intrigué les experts : après tout, si on se contracte trop dans le tronc, on finira par perdre notre propre air, alors comment les boa et autres serpents constricteurs ne s’étouffent pas avec leur propre « étreinte » ?

Le « câlin » d’un boa constrictor suffit à tuer des animaux et à les faire avaler en entier, mais en théorie, cette prise devrait également l’étouffer (Image : New Africa/)

Dans une nouvelle étude publiée dans Journal de biologie expérimentaledes biologistes ont découvert que la capacité des boas constricteurs à suffoquer sans suffoquer provient des mouvements de leurs côtes.

« L’évolution de la constriction et de l’ingestion de grandes proies par les serpents sont des innovations essentielles qui peuvent expliquer l’incroyable diversité, distribution et portée écologique de ce groupe lié aux vertébrés allongés », indique un extrait de l’étude. « Cependant, ces comportements peuvent avoir simultanément entravé la ventilation pulmonaire à un point tel que les premiers serpents ont peut-être dû contourner ces contraintes mécaniques avant que ces comportements puissent évoluer. »

Afin de trouver cette réponse, l’équipe de chercheurs a suivi une méthode tout aussi simple et ingénieuse : ils ont attaché des tensiomètres – ceux que vous voyez dans n’importe quel cabinet de clinicien – à des parties du corps de huit boas constricteurs dans le laboratoire. Plus précisément, une jauge dans les zones médianes de chaque serpent, parfois plus haut, parfois plus bas.

En pompant le manomètre, ce que les scientifiques ont observé, c’est que les serpents étaient capables d’alterner en utilisant leurs côtes dans la recherche d’air pour leurs poumons, en évitant le point où la pression les serrait le plus et en gardant ainsi leurs canaux d’air fonctionnant normalement. .

De manière pratique : si un manomètre pressait le boa constrictor près de la tête, il ouvrirait davantage les côtes inférieures pour que le poumon ait un « mou » et puisse aspirer de l’air. La jauge en appuyant dessus, près de la queue, a provoqué la même réaction, uniquement dans les côtes supérieures.

Selon les experts, c’est ce qui rend la constriction du boa capable non seulement de maintenir longtemps la constriction d’une proie, mais aussi d’augmenter progressivement l’intensité du « câlin ». Bien sûr, si une victime endure plus longtemps que prévu, le serpent se fatiguera et relâchera probablement son emprise.

Mais sans cette caractéristique de leur corps, disent les chercheurs, les serpents constricteurs n’auraient pas pu développer cet outil de chasse et de combat.

