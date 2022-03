La modélisation informatique simule le transport d’oxygène vers un océan couvert de glace sur la lune de Jupiter Europa

Des recherches menées par l’Université du Texas à Austin ont utilisé la modélisation informatique pour comprendre comment la saumure (eau salée) de la surface glacée de la lune Europa de Jupiter peut transporter de l’oxygène vers un océan d’eau liquide recouvert de glace. Ceci étant confirmé, l’endroit devient capable de soutenir une éventuelle vie extraterrestre.

Cette théorie a été proposée par d’autres scientifiques, mais les chercheurs d’Austin sont les premiers au monde à faire une simulation informatique basée sur la physique dans laquelle l’oxygène se greffe sur la saumure sous les « terrains du chaos » de la lune – comme on les appelle les paysages composés de fissures, crêtes et blocs de glace qui recouvrent un quart du satellite.

Exemple de terrain chaotique à la surface d’Europe, la lune de Jupiter. Crédit : NASA/JPL-Caltech/Institut SETI

Selon les résultats, publiés dans la revue scientifique Lettres de recherche géophysiquenon seulement le transport est possible, mais la quantité d’oxygène transportée dans l’océan d’Europe pourrait être équivalente à la quantité d’oxygène dans les océans de la Terre aujourd’hui.

« Notre recherche place ce processus dans le domaine du possible », a déclaré l’auteur principal Marc Hesse, professeur au Département des sciences géologiques de l’UT. « Il fournit une solution à ce qui est considéré comme l’un des problèmes en suspens de l’habitabilité de l’océan souterrain d’Europe. »

Europe, la lune de Jupiter, est l’un des endroits les plus chauds pour la vie extraterrestre

Selon la communauté scientifique astronomique, Europe est l’un des meilleurs endroits où chercher la vie extraterrestre car ils y ont déjà détecté des signes d’oxygène et d’eau, ainsi que des produits chimiques pouvant servir de nutriments.

Cependant, la calotte glaciaire de la lune – dont l’épaisseur est estimée à environ 24 kilomètres – sert de barrière entre l’eau et l’oxygène, qui est généré par la lumière du soleil et les particules chargées de Jupiter frappant la surface glacée.

Si la vie telle que nous la connaissons existe dans l’océan, elle a besoin d’un moyen pour que l’oxygène l’atteigne. Selon Hesse, le scénario le plus plausible sur la base des preuves disponibles est que l’oxygène est transporté par la saumure.

Les scientifiques disent que le terrain chaotique se forme au-dessus des régions où la calotte glaciaire d’Europe fond partiellement pour former de la saumure, qui peut se mélanger à l’oxygène de surface. Le modèle informatique créé par les chercheurs a montré ce qui arrive à la saumure après la formation chaotique du terrain.

Selon le modèle, la saumure draine le sol d’une manière particulière, prenant la forme d’une « vague de porosité » qui provoque l’élargissement momentané des pores de la glace – permettant à la saumure de passer à travers avant de se sceller à nouveau. Hesse compare le processus au bâillon de dessin animé classique d’un renflement d’eau coulant dans un tuyau d’arrosage.

Ce mode de transport semble être un moyen efficace pour faire passer l’oxygène à travers la glace, 86 % du gaz capté à la surface atteignant l’océan. Cependant, les données disponibles permettent une large gamme de niveaux d’oxygène délivrés à l’océan d’Europe tout au long de son histoire – avec des estimations variant d’un facteur 10 000.

Selon le co-auteur Steven Vance, chercheur au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA et superviseur du Planetary Interiors and Geophysics Group, l’estimation plus élevée rendrait les niveaux d’oxygène dans l’océan d’Europe similaires à ceux des océans de la Terre – ce qui suscite de l’espoir. sur le potentiel de cet oxygène pour soutenir la vie dans la mer cachée. « Il est tentant de penser à une sorte d’organisme aérobie vivant juste sous la glace », a-t-il déclaré.

Selon Vance, la mission Europa Clipper de la NASA, prévue pour 2024, pourrait aider à améliorer les estimations de l’oxygène et d’autres ingrédients nécessaires à la vie sur la lune glacée.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !