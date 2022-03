Selon une étude, la nouvelle génération de personnes âgées émet plus de gaz à effet de serre

Selon une enquête de l’Université norvégienne des sciences et technologies (NTNU), la nouvelle génération de seniors laisse derrière elle une forte empreinte climatique. En 2005, la tranche d’âge des plus de 60 ans était responsable de 25 % des émissions de gaz à effet de serre. Dix ans plus tard, ce taux était proche de 33 %.

« Avant, les personnes âgées étaient économes. La génération qui a vécu la Seconde Guerre mondiale a fait attention à l’utilisation des ressources. Les « nouveaux anciens » sont différents », explique Edgar Hertwich, professeur d’écologie industrielle à NTNU.

Réalisée en 2005, 2010 et 2015, dont 27 pays de l’Union européenne, la Norvège, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Australie et le Japon, la recherche, qui a été publiée dans la revue Changement climatique naturelmontre que ceux que l’on appelle les « boomers » sont les pires en matière d’émissions de carbone.

Les seniors sont responsables d’une part croissante des émissions dans les 32 pays étudiés.

À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les pays qui ont combattu aux côtés des Alliés, comme les États-Unis, la France et l’Angleterre, ont connu une croissance démographique brutale qui a été surnommée, au sens littéral, le baby-boom, et qui a duré à partir de 1945. à 1964.

« La génération des baby-boomers d’après-guerre, ce sont les nouveaux anciens. Ils ont des modes de consommation différents de ceux de la « génération tranquille » née dans la période 1928-1945. Les personnes âgées d’aujourd’hui dépensent plus d’argent pour les maisons, la consommation d’énergie et la nourriture », explique Hertwich.

En 2005, la tranche d’âge des plus de 60 ans présentait des émissions plus faibles que les tranches d’âge de 30 à 44 ans et de 45 à 59 ans. En 2015, les personnes âgées ont dépassé les niveaux des personnes entre 30 et 44 ans, se situant au même niveau que celles entre 45 et 59 ans.

Selon le site Web Eurekalert, alors que les baby-boomers vieillissent dans le monde occidental, les nouveaux seniors qui ont une empreinte climatique plus importante sont de mauvaises nouvelles.

Heran Zheng, boursier postdoctoral du NTNU, estime qu’il y a de bonnes raisons de supposer que le groupe des 60 ans et plus a dépassé le groupe des 45-59 ans depuis 2015 et se situe désormais au sommet de l’échelle des émissions.

Selon l’étude, les personnes âgées sont responsables d’une part croissante des émissions climatiques dans les 32 pays étudiés, les personnes âgées au Japon se démarquant, représentant plus de la moitié des émissions climatiques.

Selon Zheng, le message le plus important de l’enquête est que les décideurs sont conscients qu’une population vieillissante rend difficile la réduction des émissions de gaz à effet de serre. « Les habitudes de consommation des personnes âgées sont plus strictes. Par exemple, ce serait un avantage si plus de personnes emménageaient dans des maisons plus petites une fois que les enfants avaient quitté la maison », dit-il. « Nous espérons que davantage de communautés de logements, de systèmes de transport et d’infrastructures adaptés aux personnes âgées pourront être construits. »

En plus des tranches d’âge des années 1950 et 1960 en voie de vieillesse, l’espérance de vie augmente. Selon la recherche, la taille de la population âgée dans les 32 pays de l’étude doublera d’ici 2050.

« Les revenus baissent à la retraite, mais les personnes âgées des pays développés ont accumulé de la valeur, notamment dans le logement. Beaucoup d’entre eux ont vu une énorme augmentation de la valeur de leur propriété. Les personnes âgées parviennent à maintenir leur consommation élevée grâce à leur richesse. Cela est particulièrement vrai dans les domaines à forte intensité de carbone tels que l’énergie. Une proportion croissante de ce groupe d’âge vit seul. Ce n’est pas le cas dans tous les pays, mais cela reflète la situation dans son ensemble », déclare Zheng, qui est affilié au département d’ingénierie de l’énergie et des procédés de NTNU.

