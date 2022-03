Les oiseaux pondent plus tôt à cause du réchauffement climatique

Dans un autre effet lié au réchauffement climatique, les chercheurs ont découvert que 72 espèces d’oiseaux pondent leurs œufs un mois plus tôt qu’il y a 100 ans. La raison en est simple : les animaux adaptent leurs saisons de reproduction à la disponibilité des larves et d’autres aliments, qui sont affectés par le changement climatique.

L’étude qui a abouti à cette conclusion a été menée par John Bates, conservateur de l’ornithologie au Field Museum de Chicago. Lui, avec Chris Whelan (un écologiste à l’Université de Chicago) et Mason Fidino (un écologiste au zoo de Chicago) a produit le matériel qui a été publié dans Journal d’écologie animale.

Les oiseaux de la région de Chicago pondent leurs œufs de plus en plus tôt en réponse aux changements causés par le réchauffement climatique.

Fondamentalement, les trois experts ont collecté des données sur deux périodes différentes – 1880 à 1920 et 1990 à 2015, couvrant près d’un siècle de temps de recherche. Selon Bates, cet écart entre les deux périodes n’était pas intentionnel, mais c’est là que l’expertise de Fidino est intervenue.

« En raison de cet échantillon inégal, nous avons dû partager certaines informations sur les espèces dans notre modèle statistique, ce qui pourrait nous aider à améliorer les estimations pour les oiseaux les plus rares », a déclaré l’expert. « Nous avons rapidement réalisé qu’il pouvait y avoir des valeurs aberrantes dans les données qui, si elles n’étaient pas prises en compte, pourraient avoir un impact considérable sur les résultats. Nous avons donc dû construire un modèle qui réduirait l’influence de toute espèce excluante, si nous en trouvions une.

La conclusion du modèle statistique a surpris tous les trois : un tiers des espèces recensées commençaient à construire des nids en moyenne 25 jours plus tôt que prévu par rapport à il y a 100 ans. À partir de là, les chercheurs ont commencé à en rechercher les raisons, atteignant efficacement les insectes et les larves qui servent de nourriture aux animaux volants.

En effet, les changements climatiques survenus au cours de la période analysée correspondent presque parfaitement aux changements dans les occurrences de reproduction des insectes. Et les insectes ont commencé à apparaître plus tôt en réponse à des plantes de toutes sortes – de la nourriture, pour eux – qui ont également commencé à germer plus tôt.

« Dans la région que nous avons étudiée, il y a un volume d’environ 150 espèces d’oiseaux, toutes avec des histoires évolutives différentes et des biologies uniques, donc cela se résume aux détails », a déclaré Bates. « Ces changements dans les dates de nidification peuvent les amener à se disputer la nourriture et les ressources d’une manière qu’ils ne faisaient pas auparavant. Il y a toutes sortes de nuances que nous devons savoir sur la façon dont les animaux réagissent au changement climatique. »

