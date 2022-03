Une étoile proche peut expliquer l’écart des taches solaires sur notre étoile

En moyenne, les apparitions de taches solaires se produisent par cycles de 11 ans, mais notre Soleil a fait face à une «pause» de faible activité de 70 ans sans elles, à une période inhabituelle de son histoire. Maintenant, une étoile proche (sur 58 étudiées) subit la même interruption, donnant aux experts l’opportunité de l’étudier et, qui sait, de déterminer les raisons qui ont conduit au silence de sept décennies de notre propre étoile.

Les taches stellaires – et les taches solaires, d’ailleurs – sont des marques sombres qui apparaissent à la surface des étoiles en raison de la chute soudaine de la température dans la zone affectée, résultant du processus qui crée leur champ électromagnétique (appelé « dynamo »). Dans le cas du Soleil, les astronomes étudient la fréquence d’occurrence de ces événements depuis les années 1600, lorsqu’ils ont été observés pour la première fois par le mathématicien et philosophe Galileo Galilei.

Exemple de taches solaires à la surface du Soleil : l’événement a tendance à être cyclique, mais la période de faible activité qui s’est produite il y a des siècles intrigue toujours les scientifiques (Image : DeepSkyTX/)

Parce que nous étudions le sujet depuis si longtemps, nous avons une certitude assez constante de cette période de 11 ans, à l’exception du soi-disant « minimum de Maunder », au début des années 1700, où il reste 70 ans sans taches solaires. experts à la dérive – nous n’avons aucune idée de ce qui a conduit à cela, fondamentalement. Et ce n’est pas nous qui parlons, mais les astronomes eux-mêmes :

« Nous ne savons pas vraiment ce qui a causé le minimum de Maunder, et nous avons examiné d’autres étoiles semblables au Soleil pour voir si elles offrent des informations », a déclaré Anna Baum, étudiante diplômée à la Penn State University et auteure principale d’un nouvelle étude sur le sujet. « Nous avons pu identifier une étoile qui, selon nous, est entrée dans un état similaire au minimum de Maunder. Ce sera très excitant de continuer à regarder cette étoile pendant et, espérons-le, quand elle sortira de cette période, car cela peut être extrêmement instructif sur l’activité du Soleil il y a 300 ans.

Analysant les données de six décennies de spots stellaires sur 59 étoiles, Baum et son équipe ont compilé une base de données de corps apparus simultanément dans plusieurs de leurs sources, en plus de s’efforcer de standardiser les mesures de différents télescopes pour les comparer directement et éviter les erreurs de calcul. .

La conclusion : 29 des 59 étoiles analysées ont des cycles de taches solaires observables, tous durant plus d’une décennie. D’autres ne sont pas arrivés sur cette liste simplement parce qu’ils tournaient trop lentement pour avoir une dynamo ou étaient essentiellement « morts », approchant de la fin de leur vie.

« Cette série continue de plus de 50 ans nous permet de voir des choses que nous n’aurions jamais remarquées dans les intervalles de 10 ans que nous observions auparavant », a déclaré Jason Wright, professeur d’astronomie et d’astrophysique au collège et co-auteur de l’étude. . « Fait intéressant, Anna a trouvé une star prometteuse qui faisait du vélo depuis des décennies, mais qui a apparemment arrêté. »

La star en question s’appelle « HD 166620» et l’équipe estime un cycle moyen de taches stellaires de 17 ans, mais qui semble maintenant être entré dans une faible activité, ne montrant aucune tache depuis 2003. Initialement, Anna et l’équipe pensaient qu’il s’agissait d’une erreur de calcul, comme une erreur de calcul en tapant l’une des sources. utilisé dans l’enquête. Après avoir tout vérifié et confirmé, cependant, on s’est rendu compte que la chronologie de ces événements était cohérente, faisant de cette étoile un objet idéal pour la recherche.

L’idée est maintenant de continuer à observer HD 166620 afin de déterminer l’origine de ces lacunes et, avec un peu de chance, de savoir si les conclusions peuvent s’appliquer aux taches solaires de notre propre étoile.

Le document complet est accessible sur Journal astronomique.

