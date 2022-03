La calotte glaciaire de l’Antarctique presque de la taille de São Paulo tombe dans la mer

La couche Conger, une calotte glaciaire de l’Antarctique qui a comparativement presque la taille de l’État de São Paulo, est tombée par-dessus bord, selon des images satellites publiées par la NASA dans un gif sur Twitter jeudi dernier (24). La couche Conger a 1 200 kilomètres carrés (km²), tandis que São Paulo a un peu plus de 1 500 km².

Les grandes couches de glace dans les régions les plus froides de la Terre sont essentielles pour endiguer le flux de glace du continent vers la mer. Sans eux, la glace qui vient des masses continentales qui forment l’Antarctique, au sud ; et le pôle Nord, se déverse dans les eaux adjacentes, faisant monter le niveau de la mer.

À l’origine, l’image animée a été partagée par Catherine Colello Walker, scientifique planétaire au Woods Hole Institute of Oceanography de la NASA, révélant que l’épisode s’est déroulé entre le 14 et le 16 mars 2022. La couche a commencé à régresser lentement, et deux jours plus tard, elle complètement tombé.

« La couche Conger était là et puis tout à coup elle n’était plus là », a déclaré à CNET Andrew Mackintosh, expert en analyse climatique des régions polaires à l’Université australienne Monash.

Ce n’est pas aujourd’hui que l’Antarctique fait face à des situations climatiques plus extrêmes. Le continent le moins exploré et le plus isolé du monde a connu, à la mi-mars, une hausse de température qui l’a porté à moins 11,8 degrés Celsius (-11,8º C) – environ 30 degrés au-dessus de la moyenne de cette période de l’année. Cela a été causé par un courant d’air chaud qui, on ne le sait pas encore, peut ou non être responsable de l’effondrement de Conger.

C’était l’augmentation de près de 20º C soulevée par les Nations Unies (ONU) en juillet de l’année dernière.

La présence humaine dans la région est plus concentrée du côté ouest, car il s’agit d’une portion de terre plus accessible aux établissements humains. Généralement, cela est fait par des centres de recherche sur le climat qui, à eux seuls, provoquent déjà une augmentation relative de la température moyenne, mais l’activité touristique en Antarctique a également largement contribué à l’augmentation de la température dans la région – une augmentation qui provoque des « tonnes » de fonte. de glace, selon des études. Et cela crée également un problème connu sous le nom de « carbone noir » – essentiellement, la poussière noire et le smog qui absorbent la lumière du soleil au lieu de la refléter, amplifiant la fonte polaire.

