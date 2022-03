Pourquoi ne pouvons-nous pas nous débarrasser du VIH même après un traitement ?

Une nouvelle étude révèle pourquoi nous ne pouvons pas nous débarrasser complètement du VIH même après avoir utilisé des cocktails antiviraux et des soins intensifs. Le matériel a été produit par l’Université de l’Alberta (Canada) et publié dans Pathogènes PLOS jeudi dernier (le 24).

Comme nous le savons, le virus VIH provoque ce que l’on appelle le syndrome d’immunodéficience acquise – mieux connu sous le nom de SIDA – et peut être contracté de plusieurs manières, bien que la plus connue soit par des rapports sexuels sans préservatifs (préservatifs). Aujourd’hui, il existe plusieurs façons de le traiter, ce n’est donc pas la peine de mort qu’on a connue il y a plusieurs décennies.

Lire aussi

Même avec l’utilisation de cocktails rétroviraux en pré et post exposition, le virus VIH reste caché dans nos tissus, rendant impossible son élimination définitive. Une étude indique une raison pouvant conduire à de nouveaux traitements (Image : Ludmilla Souza/Agência Brasil/Reproduction)

Cependant, il n’est toujours pas possible de s’en débarrasser complètement, car des parties du virus sont stockées dans nos tissus, où les cellules de défense de notre corps ne peuvent pas les trouver. La nouvelle étude indique une raison pour laquelle il en est ainsi – tout cela a à voir avec une protéine, ou plutôt son absence.

Selon l’auteur et immunologiste Shokrollah Elahi, chez les patients infectés par le VIH, il y avait peu ou pas de présence d’une protéine appelée « CD73 ». Cette protéine est liée à la migration et au mouvement des cellules dans un tissu, et son absence empêche les cellules T – qui agissent dans le système immunitaire avec la fonction spécifique de tuer les cellules avec des virus – de se déplacer à travers ces tissus pour rechercher et détruire le virus VIH.

« Ce mécanisme explique une raison potentielle pour laquelle le virus VIH reste dans les tissus humains pour toujours », a déclaré l’expert. « Cela nous donne l’opportunité de créer de nouveaux traitements qui peuvent aider les lymphocytes T à mieux migrer vers les zones d’accès aux cellules infectées dans différents tissus. »

La baisse de CD73 chez les patients infectés par le VIH est due à l’infection chronique provoquée par le virus – c’est l’un des symptômes immunologiques auxquels sont confrontés ceux qui en sont affectés.

« Après trois ans d’études, nous avons découvert que l’inflammation chronique entraîne une augmentation des niveaux d’un type d’ARN présent dans les cellules et le sang, appelé » microARN « », a déclaré Elahi. « Ce type d’ARN est relativement petit et peut se lier aux ARN messagers pour les empêcher de créer plus de protéine CD73. Nous avons découvert que cela provoquait une délétion du gène qui produit la protéine.

« ARN » est l’acronyme de « acide ribonucléique », une molécule polymère linéaire qui intervient dans plusieurs fonctions biologiques importantes telles que le codage génétique et le décodage lors de la traduction, de la régulation et de l’expression des gènes.

En parallèle, l’équipe a découvert que c’est la même raison pour laquelle les patients séropositifs sont moins à risque de développer une sclérose en plaques : « Notre étude suggère que la présence réduite ou inexistante de CD73 peut être bénéfique pour les personnes infectées, les protégeant de la sclérose. Par conséquent, prêter attention à cette protéine peut également apporter des traitements innovants à ceux qui en souffrent ».

L’étude, malgré sa publication, ne s’arrêtera pas : Elahi a déclaré que le prochain objectif est d’identifier les moyens de manipuler le gène qui produit la protéine CD73, afin qu’elle puisse être activée chez les patients atteints du VIH, mais désactivée chez les patients atteints de sclérose en plaques. .

D’ici là, le spécialiste insiste pour que les méthodes actuelles de protection et de prévention continuent d’être utilisées : toujours utiliser des préservatifs lors des rapports sexuels – cela reste la meilleure méthode de prévention -, en plus d’effectuer des tests réguliers pour les infections sexuellement transmissibles (IST).) et accordez une attention particulière à l’hygiène, afin que vous puissiez avoir un diagnostic précoce du VIH ou d’autres infections et, par conséquent, commencer un traitement avant une progression plus sévère.

De plus, le système de santé unifié (SUS) a déjà mis en place des pratiques telles que la prophylaxie pré-exposition (PrEP) et la prophylaxie post-exposition (PEP), qui consistent à offrir des médicaments antiviraux préventifs à ceux qui ne sont pas infectés, et le contrôle des infections pour ceux qui sont déjà infectés. Dans les deux cas, le maintien du traitement assure une capacité de transmission virale quasi nulle.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !