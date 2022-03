La comète s’approche de la Terre et peut être vue à l’œil nu au début de l’année prochaine

Intéressant #s’engager confirmé:

C/2022 E3 (ZTF)

Après le périhélie le 13 janvier 2023, il s’approche de la Terre à 0,29 UA le 2 février. D’ici là, il pourrait être plus brillant que la magnitude 6 tout en étant idéalement situé pour les observateurs de l’hémisphère N. à Camelopardalis.

MPEC 2022-F13 et https://t.co/a7m73XRPFh pic.twitter.com/MDEUGcGxNd – Gédéon van Buitenen (@giddgvb) 21 mars 2022

Selon l’astronome amateur néerlandais Gideon van Buitenen, qui a mis à disposition sur son site Web un graphique orbital interactif, montrant la trajectoire de la comète à travers le système solaire, son périhélie – l’approche la plus proche du Soleil – sera le 13 janvier 2023, avec une approche plus proche sur Terre le 2 février. Il pense que l’objet pourrait être plus brillant que la magnitude 6 prévue.

Selon le directeur technique du Réseau brésilien d’observation des météores (BRAMON), Marcelo Zurita, chroniqueur pour Netcost-Security, l’un des aspects les plus favorables pour observer cette comète est que lorsqu’elle passera plus près de la Terre, en janvier de l’année prochaine, elle sera dans la position opposée du Soleil.

« Ainsi, nous pourrons l’observer pratiquement toute la nuit. Il va passer derrière la Terre par rapport au Soleil, et cela favorise l’observation car on peut prendre une nuit noire et faire une séquence d’images pour une photo longue pose, et ces conditions sont excellentes pour ça », a déclaré Zurita, qui est aussi président de l’Association Paraiba d’Astronomie. « Maintenant, il ne reste plus qu’à espérer qu’il gagne plus d’éclat que prévu et puis, sans aucun doute, nous assisterons à un vrai spectacle ».

