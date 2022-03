La simulation du début de l’univers est démontrée en vidéo

Une nouvelle vidéo publiée par le Center for Astrophysics du Harvard Smithsonian Museum montre une simulation de l’univers primitif, montrant la formation des premières galaxies et la réionisation de l’hydrogène, lorsque des atomes neutres de l’élément chimique ont reçu des charges positives, permettant à la lumière de se répandre dans l’univers. .

La vidéo, que vous voyez ci-dessous, fait partie d’une grande étude astronomique publiée dans Avis mensuels de la Royal Astronomical Society et compte également avec la participation du Massachusetts Institute of Technology (MIT) et du Max Planck Institute of Astrophysics.

La période de la simulation ci-dessus s’est déroulée il y a environ 13 milliards d’années et, selon les auteurs de la vidéo, était assez compliquée à reproduire, compte tenu du peu de connaissances que nous avons de l’époque extrêmement ancienne et des réactions chaotiques entre gravité, gaz, rayonnement .et lumière.

« La plupart des astronomes n’ont pas de laboratoires pour mener leurs expériences », a déclaré Rahul Kannan, astrophysicien au Smithsonian et auteur principal de l’étude. « Les échelles de temps et d’espace sont trop grandes, donc la seule façon de les expérimenter est d’utiliser des ordinateurs. Nous pouvons prendre des équations physiques de base et des modèles théoriques de gouvernance physique pour simuler ce qui s’est passé au début de l’univers.

Avec la simulation – appelée « Thesan » d’après la déesse étrusque du lever du soleil – l’équipe a pu reproduire une partie relativement importante (du moins, à notre avis) de l’univers, à 300 millions d’années-lumière d’expansion. Dans cet environnement, il a été possible de voir la formation et l’évolution de centaines de milliers de galaxies, à partir de 400 000 ans après le Big Bang et jusqu’à l’entrée du premier milliard d’années.

« C’est un peu comme de l’eau sous forme de glace », a déclaré le co-auteur Aaron Smith du MIT. « Lorsque vous le mettez au congélateur, cela prend un certain temps, mais il commence bientôt à geler sur les bords, se refermant lentement vers le centre. C’était la même situation au début de l’univers – un cosmos neutre et sombre qui est devenu brillant et ionisé lorsque la lumière a commencé à émerger des premières galaxies.

L’idée est que la simulation fonctionne comme une préparation aux études menées par le télescope spatial James Webb (JWST). Selon les spécifications de l’artefact, il pourra regarder plus profondément dans un passé plus lointain – voir des objets vieux de 13,5 milliards d’années. « Beaucoup de télescopes qui sont sur le point d’être mis en ligne, comme le JWST, sont spécifiquement conçus pour étudier cette époque », a déclaré Kannan. « C’est là que nos simulations entrent en jeu : elles nous aideront à interpréter les observations réelles de cette période et à comprendre ce que nous voyons. »

