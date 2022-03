Olhar Espacial évoque la confirmation de 5 000 exoplanètes par la NASA et l’importance de ces découvertes

Cette semaine, la NASA a confirmé l’existence de 5 000 exoplanètes, également appelées planètes extraterrestres, termes faisant référence à des corps planétaires en orbite hors de notre système solaire. Du coup, l’Olhar Espacial de ce vendredi (25) abordera le sujet avec deux invités qui connaissent bien le sujet : Denis Kulh et Sergio José Gonçalves da Silva, membres d’Alfa Crucis, un groupe de recherche et d’études astronomiques qui travaille avec l’exoplanète. détection.

L’un des invités de l’émission Olhar Espacial de ce vendredi (25), Denis Kulh, membre du Groupe d’études astronomiques Alfa Crucis. Image: Groupe Alfa Crucis

Denis Kulh est ingénieur en informatique et travaille dans la recherche et le développement de logiciels. Amateur passionné d’astronomie depuis 2015, Kulh a un vif intérêt pour l’utilisation et la construction de logiciels permettant de traiter et de réduire les données photométriques liées à divers phénomènes astronomiques. Chez Alfa Crucis, il est coordinateur de la réduction des données pour le sous-groupe des exoplanètes.

Sergio José Gonçalves da Silva, né à Caracas, au Venezuela, se dit citoyen du monde. Astronome amateur et ingénieur en télécommunications diplômé de la Faculté d’Ingénierie de l’Université de Porto, au Portugal, il s’installe au Brésil en 2012. Passionné d’astronomie depuis l’enfance, il fait ses premiers pas à l’Observatoire Astronomique de Lisbonne (OAL) en suivant des cours d’astronomie pour les amateurs, continuant le Club d’Astronomie de São Paulo (CASP), dont il est également membre.