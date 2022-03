En Australie, une laisse et un couvre-feu ont été imposés aux chats : « Ils tuent des milliards d’animaux »

Les chats tuent un grand nombre d’animaux chaque année en Australie. Pour arrêter l’extermination, les autorités de Canberra ont imposé de nouvelles règles aux propriétaires.

En Australie, les chats et les renards sont responsables de la mort de plus de 2,6 milliards d’animaux sauvages chaque année, un nombre dramatique qui a des conséquences dévastatrices pour la biodiversité. Les renards roux et les petits félins ne sont pas des espèces indigènes, mais ont été introduits au « pays des kangourous » par les colons européens au cours des siècles passés, proliférant à l’excès. Selon le document du gouvernement australien Tackling Feral Cats and Their Impacts – Frequently Asked Questions, ils ont causé la disparition d’au moins vingt espèces de petits mammifères indigènes depuis leur introduction, tandis que plus de 120 sont actuellement menacées d’extinction.

En Australie, on estime la présence de 2,8 millions de « chats sauvages » (chats errants et sauvages) et de 6,6 millions de soi-disant animaux de compagnie, qui tuent ensemble 466 millions de reptiles chaque année, 265 millions d’oiseaux et 815 millions de petits mammifères. Ce sont les calculs de la nouvelle étude « Compter les corps : estimer le nombre et la variation spatiale des reptiles, oiseaux et mammifères australiens tués par deux mésoprédateurs invasifs » menée par des scientifiques de l’Institut de recherche pour l’environnement et les moyens de subsistance de l’Université Charles Darwin. Pas étonnant que les chats soient inclus parmi les 100 espèces les plus envahissantes de la planète dans la liste « 100 des pires espèces exotiques envahissantes au monde – Une sélection de la base de données mondiale sur les espèces envahissantes ».

Crédit : The Conversation / Stobo – Wilson et al, Diversity and Distributions

En raison des catastrophes écologiques dont ils sont responsables, non par leur faute mais par celui qui les a introduits dans des territoires où ils ne devraient pas être, les organismes de recherche et les administrations ont commencé à prendre des mesures – parfois même drastiques – pour contenir leur propagation. Pour éviter les abattages sanglants et en même temps protéger la faune indigène, plusieurs municipalités australiennes ont commencé à instaurer un véritable couvre-feu pour les chats, qui dans certains cas couvre toute la journée. En termes simples, les propriétaires des petits chats sont obligés de les garder fermés dans le périmètre de la maison, pour empêcher leurs raids sanglants dans la nature.

Canberra a élaboré une nouvelle loi appelée « Confinement des chats » qui prévoit un changement radical dans la gestion des chats à partir du 1er juillet de cette année. « Être propriétaire d’un chat est amusant et gratifiant, mais cela s’accompagne de responsabilités », lit-on dans un article informatif sur la nouvelle loi. Les chats, en effet, ne pourront plus quitter les maisons privées s’ils ne sont pas accompagnés d’une laisse, exactement comme c’est le cas pour les chiens. Ceux qui ne confinent pas leur chat risquent des amendes comprises entre 300 et 1 600 dollars. Dans l’éventualité où un chat serait attrapé par les autorités lors d’une évasion, des frais de 120 $ sont prévus à Bendigo pour le « ramasser ». Dans certains territoires d’Australie, des mesures de confinement pour les chats sont en place depuis un certain temps, avec par exemple des couvre-feux la nuit (on sait que les chats tuent davantage entre le coucher et le lever du soleil). À Fremantle, en Australie-Occidentale, les chats seront totalement interdits dans les espaces publics.

Cela peut sembler des mesures excessives, mais 7 millions d’animaux sauvages tués chaque jour est un prix trop élevé à payer et une extinction est pour toujours. « Il s’agit de protéger notre faune et il s’agit également d’aider à protéger les chats des gens contre les combats de chats ou d’être heurtés par des voitures », a déclaré Adin Lang, membre du Fremantle Council, à ABC. . « Cela signifie que si les rangers rencontrent des chats sur les trottoirs ou dans les rues, une amende pourrait être infligée au propriétaire, tout comme une amende est infligée à un propriétaire de chien dont le chien n’est pas tenu en laisse », a ajouté Lang. les chats est un gros problème », a fait écho le zoologiste John Read. « Garder les chats confinés aide à prévenir les impacts sur l’environnement et la santé et les empêche de sortir et de donner naissance à plus de chats sauvages », a-t-il déclaré.

Les experts recommandent de garder les chats à l’intérieur même en Italie, où ils chassent plus de 200 espèces sauvages. Après tout, le chat domestique n’est pas un animal qui existe dans la nature (il a été sélectionné par le chat sauvage il y a des millénaires) et lorsqu’il est introduit, il est capable de causer de graves dommages à l’équilibre écologique et à la biodiversité.