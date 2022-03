Les scientifiques contrôlent le cerveau des animaux avec de la lumière infrarouge ; Une percée peut aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer

Avec de petites avancées, les neuroscientifiques parviennent à comprendre les grands mystères du cerveau et à développer certaines techniques pour stimuler les neurones. Lundi dernier (21), une étude a été publiée dans la revue scientifique Nature Biomedical Engineering dans laquelle des chercheurs de l’Université technologique de Nanyang (NTU) ont annoncé une nouvelle façon de contrôler les circuits cérébraux avec de la lumière infrarouge.

La technique est basée sur l’optogénétique, qui est l’union entre l’optique, la génétique et la bio-ingénierie, permettant l’étude des circuits neuronaux pour agir sur des cellules spécifiques. D’autre part, les chercheurs reconnaissent certaines limites dues à la dépendance de la lumière au spectre visible, car il faudrait des implants invasifs nocifs pour les tissus.

Pour tenter de résoudre ce problème, ils ont pensé à l’infrarouge comme alternative et ont équipé artificiellement des neurones spécifiques du cerveau de la souris d’une molécule appelée TRPV1, sensible à la chaleur. C’est alors qu’ils ont pu stimuler les cellules modifiées, ce qui a fait briller la lumière infrarouge à travers le crâne et le cuir chevelu, jusqu’à un mètre de distance.

De plus, la technique repose sur une molécule qui peut être injectée dans des régions spécifiques du cerveau afin qu’elle puisse absorber et amplifier la lumière infrarouge qui pénètre dans le tissu cérébral. Déjà dans les premiers tests, des neurones ont été conduits d’un côté du cortex moteur de souris et lorsque la lumière infrarouge a été allumée, les animaux ont commencé à marcher en rond, entraînés par le stimulus unilatéral de leur cortex moteur.

Cette percée scientifique est une forme de thérapie par la lumière infrarouge qui pourrait également aider les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Selon les expériences, ceux qui ont reçu la lumière infrarouge ont signalé une amélioration significative de la fonction motrice, des performances de la mémoire et de la vitesse de traitement du cerveau.

Source : Génie biomédical de la nature

