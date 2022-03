Les eaux tachées d’huile peuvent être filtrées par la lumière du soleil, les chercheurs suggèrent

Une nouvelle méthode de purification de l’eau promet d’utiliser la lumière du soleil pour nettoyer même les nappes de pétrole, selon une étude publiée dans la revue scientifique Nano-recherche et publié mardi dernier (22).

Selon les informations publiées, la nouvelle méthode promet une efficacité énergétique supérieure de 90 % à celle d’autres procédés similaires, tout en évitant les goulots d’étranglement inhérents à leur pratique.

Lire aussi

La méthode de purification de l’eau concentre la lumière du soleil sur des points spécifiques, augmentant la vaporisation et séparant le liquide des composants contaminants tels que l’huile (Image : Académie nationale chinoise des sciences/Handout)

La proposition a attiré l’attention du Comité des Nations unies sur le climat précisément pour cette dernière partie : selon l’enquête du comité, environ 4 milliards de personnes – soit près de la moitié de la population de la Terre – n’ont pas accès à de l’eau propre à boire. .

Diverses méthodes de dépollution des eaux polluées ont été proposées, mais presque toutes présentent des défauts : certaines ne sont pas assez importantes pour avoir un effet positif pratique, tandis que d’autres ne durent pas assez longtemps et s’effondreraient après quelques années.

C’est là qu’interviennent des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences et de l’Université de Xiamen en Chine : « Il existe une énorme demande d’eau douce dans les ménages et les applications industrielles et agricoles, de sorte que diverses technologies de purification de l’eau ont été créées pour pallier la pénurie de cette ressource », a-t-il déclaré. a déclaré Miao Wang de Xiamen et auteur principal de l’étude. « Par rapport aux voies manuelles, la purification solaire de l’eau de mer ou de l’eau contaminée, via l’évaporation interfaciale, est prometteuse en tant que système à faible coût. »

La méthode de purification très ingénieuse utilise la chaleur du soleil, qui évapore l’eau contaminée à la surface, séparant les molécules d’H2O formant l’eau de leurs contaminants ou de leur sel. Les molécules d’eau s’échappent sous forme de vapeur pour entrer dans le cycle naturel de condensation – d’où sort la pluie – sous forme d’eau propre.

Le problème : les tentatives d’application de systèmes de ce type dans des environnements réels ont été largement entravées par la contamination par l’huile, les processus de fabrication, la cristallisation du sel ou l’instabilité.

« Pour générer plus d’eau purifiée avec la même quantité de lumière solaire, comment acquérir plus d’énergie pour chauffer l’eau localement afin d’améliorer le taux de vaporisation – sans rencontrer les goulots d’étranglement des autres approches ? » a demandé Xu Hou, co-auteur de l’article. « Nous avons répondu à cette question dans l’étude et développé une plate-forme d’évaporation capable de maintenir un taux d’évaporation accéléré tout en repoussant l’huile et en prévenant la contamination. »

Les chercheurs ont combiné deux types de gel, générant un composé appelé organohydrogel, qui peut agir dans différents états de la matière, bien qu’il apparaisse comme quelque chose de principalement liquide et doté de plusieurs réseaux moléculaires. En dosant ce gel avec des nanotubes de carbone, les scientifiques ont créé des points focaux où la lumière solaire peut se concentrer, empêchant la chaleur de se dissiper.

Lors des tests, la plate-forme a réussi à évaporer environ 2,4 kg d’eau par mètre carré toutes les heures, et les estimations indiquent qu’elle pourrait persister en fonctionnement pendant 240 heures ininterrompues – « même dans des conditions de contamination extrême par le pétrole », ont déclaré les chercheurs experts.

« Nous avons créé une plateforme de chauffage anti-contamination par l’huile, avec une utilisation unique de l’énergie solaire, qui montre un énorme potentiel de purification de l’eau par la lumière du soleil, même dans des environnements très pollués », a déclaré Shutao Wang, un autre auteur. . « Nous espérons que cette solution rentable et durable contribuera à atténuer davantage la pénurie mondiale d’eau douce. »

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !