Des scientifiques découvrent un mystérieux type d’onde ultra-rapide dans le Soleil

Des chercheurs du Space Science Center de l’Université de New York à Abu Dhabi (NYUAD) ont découvert un nouvel ensemble d’ondes sur le Soleil qui semblent se déplacer beaucoup plus rapidement que prévu par la théorie. Dans l’article scientifique « Discovery of high frequency retrograde vortity waves in the Sun », publié dans la revue Astronomie naturelleles chercheurs – dirigés par l’associé de recherche Chris S. Hanson – ont détaillé comment ils ont analysé 25 ans de données spatiales et terrestres pour détecter ces ondes.

Une simulation artistique des ondes de vorticité rétrograde (HFR) à haute fréquence. Ces ondes apparaissent comme des mouvements tourbillonnants près de l’équateur solaire. La rotation dans le nord est toujours antisymétrique à la rotation dans l’hémisphère sud. Ces vagues mystérieuses se déplacent dans le sens inverse de la rotation du Soleil, qui est vers la droite, trois fois plus vite que prévu par l’hydrodynamique. Image: NYU Abu Dhabi

Les ondes rétrogrades à haute fréquence (HFR), qui se déplacent dans le sens opposé à la rotation de notre étoile, apparaissent comme un motif de vortex (mouvements de rotation) sur la surface solaire et se déplacent à trois fois la vitesse établie par la théorie actuelle.

L’intérieur du Soleil et des étoiles ne peut pas être imagé par l’astronomie conventionnelle (optique, rayons X, etc.), de sorte que les scientifiques s’appuient sur l’interprétation des signatures de surface d’une variété d’ondes pour imager l’intérieur. Ces nouvelles ondes HFR pourraient encore être une pièce importante du puzzle dans notre compréhension des étoiles.

Des interactions complexes entre d’autres ondes bien connues et le magnétisme, la gravité ou la convection peuvent conduire les ondes HFR à cette vitesse. « Si les ondes HFR pouvaient être attribuées à l’un de ces trois processus, la découverte aurait répondu à certaines des questions non résolues que nous avons encore sur notre étoile », a déclaré Hanson. « Cependant, ces nouvelles vagues ne semblent pas être le résultat de ces processus, et c’est excitant car cela conduit à un tout nouvel ensemble de questions. »

En étudiant la dynamique intérieure du Soleil à l’aide d’ondes, les scientifiques peuvent mieux évaluer l’impact potentiel du Soleil sur la Terre et les autres planètes de notre système solaire. « L’existence même des modes HFR et leur origine est un véritable mystère et pourrait faire allusion à la physique passionnante en jeu », a déclaré Shravan Hanasoge, co-auteur de l’article. « Il a le potentiel de donner un aperçu de l’intérieur autrement inobservable de notre étoile. »

