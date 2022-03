Une étude propose une production durable de cuir à partir de champignons du pain

Ce mercredi (23), une recherche a été présentée lors de la réunion de printemps de l’American Chemical Society (ACS) qui décrit comment les scientifiques ont exploité un champignon pour convertir les déchets alimentaires en cuir synthétique durable, ainsi qu’en produits en papier et en substituts de coton, et avec des propriétés comparable aux matériaux traditionnels.

Votre prochain sac de mode sera-t-il fabriqué à partir de « cuir de champignon » ? Reste à savoir si cela sera appliqué prochainement, mais le cuir fongique, selon ses découvreurs, prend moins de temps à produire que les substituts déjà sur le marché et, contrairement à la plupart d’entre eux, est 100 % biosourcé.

Comme les textiles et le cuir à base de pétrole, la production de coton est associée à des préoccupations environnementales. En même temps, beaucoup de nourriture est gaspillée. Face à ce scénario, le Ph.D. de l’Université de Borås, en Suède, Akram Zamani a décidé d’utiliser de nouveaux matériaux durables et biosourcés dérivés de champignons. « Nous espérons qu’ils pourront remplacer le coton ou les fibres synthétiques et le cuir animal, qui peuvent avoir des aspects environnementaux et éthiques négatifs », explique Zamani, chercheur principal du projet. « Lors du développement de notre procédé, nous avons pris soin de ne pas utiliser de produits chimiques toxiques ou quoi que ce soit qui puisse nuire à l’environnement. »

Pour nourrir les organismes fongiques, l’équipe a récupéré du pain rassis au supermarché, qu’ils ont séché et broyé en miettes. Les chercheurs ont mélangé la chapelure avec de l’eau dans un réacteur à l’échelle pilote et ont ajouté des spores de l’espèce. rhizopus delemarque l’on trouve normalement dans les aliments en décomposition.

Lorsque ce champignon se nourrissait du pain, il produisait des fibres naturelles microscopiques composées de chitine et de chitosane qui s’accumulaient dans ses parois cellulaires. Après deux jours, les scientifiques ont collecté les cellules et éliminé les lipides, protéines et autres sous-produits qui pourraient être utilisés dans l’alimentation humaine ou animale.

À son tour, le résidu gélatineux restant, constitué des parois cellulaires fibreuses, a ensuite été organisé en fils, qui pourraient être utilisés dans des sutures ou des tissus cicatrisants et peut-être dans des vêtements.

Alternativement, les cellules fongiques étaient disposées horizontalement pour être séchées afin de fabriquer du papier ou des matériaux ressemblant à du cuir. Selon Zamani, les premiers prototypes de cuir fongique produits par l’équipe étaient fins et pas assez flexibles.

Maintenant, le groupe travaille sur des versions plus épaisses composées de plusieurs couches pour imiter plus fidèlement le vrai cuir animal. Ces composites comprennent des couches traitées avec des tanins dérivés d’arbres – qui donnent de la douceur à la structure – combinées à des couches traitées avec des alcalis qui lui donnent de la force.

En plus de la résistance, la flexibilité et la brillance ont également été améliorées par un traitement avec du glycérol et un liant biosourcé. « Nos tests récents montrent que le cuir fongique a des propriétés mécaniques tout à fait comparables au vrai cuir », explique Zamani.