Rover utilise le laser pour comprendre la chimie des roches de Mars

Une étude menée par Erin Gibbons, doctorante en sciences de la Terre et des planètes à l’Université McGill au Canada, a utilisé l’instrument SuperCam du rover Perseverance de la NASA, appliquant ses faisceaux laser pour « zapper » les roches sur Mars et déterminer leur chimie.

Image capturée par le rover Persévérance alors qu’il gratte les roches martiennes. La caméra à détection laser de l’équipement peut révéler des indices sur la chimie des roches martiennes. Image : NASA / JPL-Caltech

Comme on le sait, la palette de couleurs de la surface de Mars est de tons doux et chauds, comme l’orange brûlé, qui reflètent les minéraux du sol, en particulier le fer, qui s’oxydent sous l’atmosphère, tandis qu’un gris doux caractérise les roches non rouillées. Maintenant, le rover Persévérance ajoute une autre couleur au paysage martien habituel : le violet.

Au cours de l’année écoulée, nous avons vu d’importantes taches de pourpre mouchetées au-dessus des rochers. Les taches vont des placages minces aux taches épaisses et ont généralement une texture lisse et opaque. D’autres rovers martiens tels que Curiosity et Opportunity ont également vu des roches de couleur violette, mais pas avec ce genre de texture marbrée et certainement pas en une telle abondance.

« Nous sommes impatients de comprendre ce que ces revêtements rocheux énigmatiques révèlent sur l’histoire du cratère Jezero », a déclaré Erin, faisant référence au site d’atterrissage du rover Persévérance sur Mars. « Se sont-ils formés lorsque des eaux anciennes ont réagi avec des roches ? Ou se sont-ils formés au cours de millions d’années de poussière s’accumulant et cimentant un monde déjà stérile ? Nous avons besoin de plus de détails sur son maquillage pour être sûr.

Le rayonnement est utilisé pour comprendre la composition des roches sur Mars

Erin dit que le processus de zapping de SuperCam est très intense. « Lors de l’impact, le laser chauffe la roche à près de 10 000 degrés Celsius, vaporisant une petite quantité de matière et la convertissant en plasma.

Selon le chercheur, lorsque le laser cesse de tirer, le plasma se refroidit et émet un rayonnement à des longueurs d’onde qui correspondent aux constituants chimiques du matériau vaporisé.

« Nous enregistrons ce rayonnement et l’utilisons pour interpréter la composition des roches. Un avantage supplémentaire de cette technique est que nous pouvons utiliser la vaporisation pour percer efficacement une cible : en tirant à plusieurs reprises le laser au même endroit, nous vaporisons de plus en plus de matière et pénétrons plus profondément, ce qui nous permet d’étudier l’intérieur », a expliqué Erin.

Pour comprendre les taches violettes sur les rochers de Jezero, les scientifiques ont pointé le laser sur un petit flou et l’ont tiré 150 fois (« 5 fois plus longtemps que notre opération typique », a déclaré Erin). « Le but est de se vaporiser à travers le matériau violet et dans la roche en dessous, révélant ainsi comment la chimie change entre les deux couches. »

Erin dit que le trou de forage au laser aura moins de 1 mm de profondeur – cependant, dit-elle, cela pourrait révéler des indices sur l’évolution environnementale du Jezero Crater dans son ensemble. « Comprendre comment et quand ces revêtements violets se sont formés aidera à comprendre comment Jezero est passé d’un lac à un bassin de poussière », a déclaré Erin.

