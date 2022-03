Apparemment, la Voie lactée a une partie plus ancienne que nous ne le pensions

Une nouvelle étude utilisant des données collectées par la mission Gaia de l’Agence spatiale européenne (ESA) a révélé que la Voie lactée a une partie considérablement plus ancienne que ce que nous avions initialement estimé. Connue sous le nom de « disque épais », cette zone de notre maison dans l’espace a commencé à se former il y a 13 milliards d’années.

Le nombre correspond à 2 milliards d’années plus tôt qu’on ne le pensait à l’origine, mais ce n’est pas tout. Cette nouvelle mesure du temps situe également le disque à seulement 0,8 milliard d’années après la Big Bang. En effet, une partie de la Voie lactée est si ancienne qu’elle remonte au début de l’univers.

Selon une étude, la Voie lactée a une partie plus ancienne qu’on ne le pensait : si ancienne, en fait, qu’elle est plus proche de l’origine de l’univers (Image : NASA / Reproduction)

Les chercheurs Maosheng Xiang et Hans-Walter Rix de l’Institut Max-Planck d’astronomie à Heidelberg, en Allemagne, ont utilisé les données de positionnement et de luminosité/luminosité de Gaia EDR3, la troisième phase de diffusion d’informations au public. Ces données ont été combinées avec des mesures des compositions chimiques d’environ 250 000 étoiles – en particulier des étoiles plus petites que la classification « géante ».

C’est parce que, dans ces types d’étoiles, la génération d’énergie n’est pas dans le noyau, mais dans un anneau qui l’entoure. Et parce que cette phase est relativement courte dans la ligne évolutive d’une étoile, elle permet de déterminer plus précisément son âge, l’un des calculs les plus compliqués à faire.

L’univers est né presque exclusivement avec de l’hélium et de l’hydrogène. D’autres composants chimiques – appelés « métaux » – sont produits à l’intérieur des étoiles. Lorsque les étoiles explosent (un événement connu sous le nom de « supernova »), ces métaux sont projetés à travers la galaxie et finalement incorporés dans la prochaine génération d’étoiles, s’y accumulant.

En d’autres termes : les étoiles plus âgées contiennent moins de métaux que les étoiles plus jeunes.

Le calcul de l’âge d’une étoile provient de l’union de la luminosité de cette étoile et de sa capacité métallique. Cependant, les scientifiques calculent généralement cela dans une plage d’erreur comprise entre 20% et 40%. La nouvelle étude, cependant, change ce paradigme : « Avec les données de luminosité provenant de Gaia, nous sommes en mesure de déterminer l’âge d’une étoile sous-géante avec un faible pourcentage d’erreur », a déclaré Maosheng.

Et c’est là que le plaisir commence : la Voie lactée est composée de différentes parties, mais pour simplifier l’explication, on peut essentiellement les résumer entre le halo et le disque. C’est sur ce dernier point que vous devez vous concentrer : le disque lui-même comporte deux parties : la partie fine et la partie épaisse. Le premier a la plupart des étoiles que nous voyons dans les images représentatives de la Voie lactée (c’est la partie qui ressemble à un tas de poussière). La partie épaisse a moins d’étoiles, deux fois la hauteur de la partie fine, mais un rayon plus petit.

Les deux régions ont des étoiles sous-géantes, ce qui a permis aux astronomes d’établir une chronologie pour notre galaxie.

Ici, ils ont découvert que la Voie lactée s’était formée en morceaux, étant effectivement plus ancienne à un moment donné qu’à un autre : il y a 0,8 milliard d’années, le disque épais – et peut-être le halo – a commencé à se former. La fusion de la Voie lactée avec la galaxie naine Encelade de Gaïa (parfois appelée « saucisse Gaïa » – ne demandez pas) a accéléré le remplissage du halo d’étoiles, apportant également le même effet sur le disque épais et, dans ce deuxième phase, catapultant la naissance du disque mince – où se positionne le Soleil.

Nous pourrons peut-être étendre cette étude dans un avenir proche, lorsque le télescope spatial James Webb sera optimisé pour identifier les galaxies lointaines qui ressemblent à la nôtre. Pour l’instant, les scientifiques attendent la publication complète des données de la mission Gaia (DR3), qui en théorie simplifiera davantage tous ces calculs.

L’étude complète a été publiée dans la revue nature.

