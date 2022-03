Le nouveau SpaceX Crew Dragon porte le nom du premier vaisseau spatial à emmener un Américain dans l’espace

« LIBERTÉ!! Crew-4 s’envolera vers la Station spatiale internationale dans une nouvelle capsule Dragon appelée « Freedom » », a posté Lindgren sur Twitter. « Le nom célèbre un droit humain fondamental et l’industrie et l’innovation qui émanent de l’esprit humain non encombré. »

LIBERTÉ!! Crew-4 s’envolera vers la Station spatiale internationale dans une nouvelle capsule Dragon nommée « Freedom ». Le nom célèbre un droit humain fondamental, ainsi que l’industrie et l’innovation qui émanent de l’esprit humain non encombré. 1/ pic.twitter.com/uMVzeS0rp1 – Kjell Lindgren (@astro_kjell) 23 mars 2022

«Grâce au programme d’équipage commercial, la NASA et SpaceX ont restauré une capacité nationale et nous honorons l’ingéniosité et le travail acharné des personnes impliquées. Alan Shepard a piloté Freedom 7 au début des vols spatiaux habités. Nous sommes honorés d’apporter la liberté à une nouvelle génération.

Shepard, l’un des astronautes de Mercury 7, a décollé le 5 mai 1961 pour la mission suborbitale Mercury-Redstone 3 de la NASA. Il a choisi « Freedom » pour le nom de son vaisseau spatial en allusion à la course à l’espace de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique de l’époque. Le « 7 » était dû au fait que la capsule était la septième de la ligne d’usine, bien que, interrogé par la presse, Shepard a déclaré plus tard que c’était un symbole de camaraderie avec ses six autres astronautes de Mercury.

« Freedom 7 » est actuellement sous la garde du Smithsonian’s National Aerospace Museum, qui prévoit d’exposer la capsule dans sa nouvelle galerie « Destination Moon » lors de son ouverture plus tard cette année.

D’après le site espace.comle musée abrite également le vaisseau spatial Mercury incapable de voler que Shepard a nommé officieusement « Freedom 7 II » dans une tentative infructueuse de sécuriser une deuxième mission Mercury.

SpaceX Crew Dragon Freedom prend son envol le 19 avril

Le SpaceX Crew Dragon « Freedom » marque la deuxième fois qu’un équipage se tourne vers les références passées de la NASA pour nommer son véhicule. La première capsule de la société à lancer des astronautes vers l’ISS a été surnommée « Endeavour » après le premier voyage partagé de l’équipage Demo-2 dans l’espace.

« Nous avons tous les deux effectué nos premiers vols sur la navette spatiale Endeavour, et cela signifiait beaucoup pour nous de continuer avec ce nom. C’est donc ce que nous avons décidé d’utiliser », a déclaré Doug Hurley, qui, avec Bob Benkhen, a révélé le nom. environ trois heures après avoir atteint l’orbite à bord du Cre Dragon « Endeavour » en mai 2020. C’était aussi le nom du module de commande Apollo 15 qui a mis en orbite autour de la Lune lors de la quatrième mission d’alunissage en 1971.

Le deuxième Crew Dragon a été nommé «Resilience» en hommage aux équipes de la NASA et de SpaceX qui ont travaillé au plus fort de la pandémie de Covid-19 pour faire avancer la mission.

À son tour, le Crew Dragon « Endurance », qui est maintenant amarré au laboratoire orbital, a été ainsi nommé par les membres de la mission Crew-3 pour un certain nombre de raisons, notamment la ténacité de l’esprit humain alors que les efforts d’exploration spatiale progressent de nouvelles manières. directions et le lien historique du nom avec l’expédition d’Ernest Shackleton en 1914 pour traverser l’Antarctique. « Endurance » de Shackleton, qui a été récemment retrouvé au fond de la mer, s’est retrouvé piégé dans la glace et son équipage a dû faire face à des mois de difficultés avant d’être secouru.

Après avoir été assemblée dans les installations de SpaceX à Hawthorne, en Californie, la capsule « Freedom » a été livrée au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, où elle fera bientôt l’objet des derniers préparatifs pour le lancement de la mission Crew-4 vers la station spatiale.