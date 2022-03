La NASA veut plus de véhicules pour le programme Artemis en plus de SpaceX

Après tout le combat juridique entre Blue Origin, SpaceX et la NASA, l’agence spatiale américaine a confirmé qu’elle devait utiliser des véhicules d’autres sociétés pour conduire les astronautes du programme Artemis, qui vise à ramener l’homme sur la Lune d’ici 2025.

En avril 2021, la NASA a confirmé la sélection de SpaceX d’Elon Musk dans un contrat milliardaire (3 milliards de dollars, soit 14,54 milliards de reais, environ) pour le développement d’un module d’atterrisseur pour la surface de la Lune. . À l’époque, Blue Origin de Jeff Bezos a poursuivi l’agence alléguant l’illégalité dans la sélection des contrats, mais a perdu le procès.

La photo SpaceX montre le premier tir d’essai de six moteurs Raptor sur le prototype de fusée Starship SN20 de la société le 12 novembre 2021 dans les installations de Starbase près du village de Boca Chica, dans le sud du Texas.

Cependant, la NASA a annoncé mercredi dernier (23) qu’elle avait l’intention d’engager une autre société pour construire un deuxième module lunaire, évitant ainsi que cette partie du programme soit totalement dominée par SpaceX :

« Cette stratégie accélère nos progrès vers une capacité durable à long terme d’avoir un atterrisseur entre 2026 et 2027 », a déclaré Lisa Watson-Morgan, responsable du programme du système d’atterrissage humain au Marshall Space Flight Center de la NASA, Alabama, dans un déclaration.

« Nous prévoyons d’avoir deux entreprises pour transporter en toute sécurité nos astronautes dans leurs petits modules à la surface de la Lune, sous la direction de la NASA avant de faire appel à leurs services, ce qui pourrait entraîner la présence de plusieurs fournisseurs expérimentés sur le marché », a-t-elle ajouté.

La chose la plus étrange est de devoir gagner un processus pour, au final, faire exactement ce dont ils se plaignaient, mais l’idée de plus d’une entreprise impliquée dans le programme Artemis n’est pas vraiment nouvelle : les documents d’appel d’offres originaux indiquaient clairement que trois participants participeraient à l’élection et deux seraient sélectionnés. Cependant, la même documentation donnait à la NASA le droit illimité d’aller avec une seule entreprise, si elle choisissait de le faire.

La NASA n’a toutefois pas confirmé ce qui l’a amenée à changer d’avis, estimant qu’elle s’est révélée irréductible lorsqu’elle a été contrainte de témoigner dans le procès intenté par Blue Origin. L’agence a déclaré qu’elle avait l’intention de lancer un nouvel appel d’offres (RFP, ou «demande de propositions») d’ici la fin de ce mois, avec une ouverture complète des offres d’ici juin. L’idée est que le nouveau projet est compatible avec le passerelleune petite station en orbite autour de la Lune qui stockera le fret et l’équipage qui pourront aller et venir de la surface – la NASA n’a pas confirmé quand elle compte construire cette partie.

Selon le communiqué, toutes les entreprises américaines seront éligibles pour participer à la nouvelle offre, à l’exception de SpaceX, considérant qu’elle a déjà un contrat de ce type. Les annonces d’aujourd’hui n’affectent pas le calendrier prévu de la mission Artemis 3, la première du programme à être habitée et opérée par SpaceX, via le vaisseau spatial Starship.

