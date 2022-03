Une étude utilise l’IA pour utiliser les « voyages » des toxicomanes en médecine

Une nouvelle étude menée par les psychiatres Daniel Barron (Women’s Hospital, Boston, Massachusetts) et Richard Friedman (Cornell School of Medicine) utilise l’intelligence artificielle (IA) pour mieux comprendre les « voyages » – c’est-à-dire les changements cérébraux – vécus par les utilisateurs de 27 types de drogues, y compris le LSD, la kétamine et la MDMA (alias « ecstasy »), afin de comprendre quels profils de patients bénéficieraient de quels types de drogues lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’un traitement psychiatrique.

Selon l’étude, publiée dans la revue scientifique Avancées scientifiques, seul un tiers des patients répondent aux antidépresseurs courants, alors que la plupart n’y réagissent pas. « Le problème n’est pas dans le médicament – c’est juste un instrument », dit un extrait du résumé de la recherche. « [O problema] n’est pas de marier le bon outil avec le bon patient ».

Lire aussi

Les drogues ont des effets mentaux variés sur leurs utilisateurs, et la recherche veut les étudier avec l’intelligence artificielle pour développer de nouveaux médicaments pour les patients psychiatriques (Image : LUMEZIA.com/)

Malgré l’ouverture aux négationnistes du fameux « voyage », l’étude a une base clinique : la recherche affirme que des connaissances scientifiques de cette profondeur peuvent aider les entreprises à développer des traitements plus adaptés aux différents profils de patients.

« L’une des raisons pour lesquelles » Big Pharma « a évité le développement de médicaments psychiatriques est le fait que l’identification des personnes susceptibles de bénéficier d’un tel médicament est une proposition très complexe », lit un autre extrait. « En psychiatrie, nous traitons des patients qui peuvent être très similaires mais qui sont très différents sur le plan biologique. Le langage des problèmes psychiatriques est l’ensemble des symptômes, et le langage de la pharmacologie est celui des molécules. À l’heure actuelle, nous n’avons aucun moyen de traduire les symptômes en molécules, et c’est ce qui peut nous aider à faire correspondre le bon médicament au bon patient.

Pour cela, les experts ont utilisé l’IA pour écouter les expériences (ou « voyages ») d’environ 7 000 consommateurs de drogue, en notant tout dans les « Breeze Reports ». Fondamentalement, les personnes de l’étude consommaient des drogues et, au cours de leurs changements mentaux, écrivaient ce qu’elles voyaient, ressentaient et toutes sortes d’expériences. Les médecins ont ensuite quantifié ces données de manière à ce que l’IA puisse comprendre et établir des corrélations dans la structure du langage et ses éventuels symptômes.

Par exemple, des mots qui représentaient des expériences abstraites et éthérées telles que « espace », « conscience », « univers », « dimension » et autres ont été largement liés à des psychotropes qui agissent chimiquement sur des stimulants cérébraux comme la dopamine, la sérotonine et les récepteurs opioïdes. Grâce à cela, ils ont pu identifier des signes potentiels de trouble de stress post-traumatique (SSPT), de crises d’anxiété ou de dépression.

« Prenons l’exemple d’un essai pour un nouveau remède contre le mal de gorge. Les sociétés pharmaceutiques rassemblent des volontaires présentant ce symptôme, extraient des cultures de leur gorge pour identifier la cause – qui peut aller de la grippe au VIH – et inscrivent ces patients dans un essai clinique en fonction de la capacité du nouveau médicament à traiter cette cause. de l’étude. « Cet essai repose essentiellement sur la ‘traduction’ d’un large symptôme comme le ‘mal de gorge’ en une cible moléculaire spécifique, identifiant ainsi les patients dont le nouveau médicament pourrait le plus bénéficier. »

Il n’y a, selon les deux psychiatres, aucun moyen d’en faire autant avec les symptômes de l’esprit : aujourd’hui, on sait que de nombreuses affections mentales peuvent provenir de déséquilibres chimiques dans le cerveau – l’excès ou le manque de sérotonine, de dopamine ou de noradrénaline sont liés à dépression, par exemple – mais ce n’est pas toujours le cas. « La psychiatrie a besoin d’une ‘pierre de rosette’ pour traduire les symptômes psychiatriques d’un patient en traitements moléculaires spécifiques. »

On s’attend à ce que cette étude serve de base à d’autres recherches à l’avenir qui pourraient approfondir le développement de traitements pour les troubles mentaux.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !