Ce n’est pas le Machu Picchu : une étude indique que la célèbre ville péruvienne en ruines porte un autre nom

Machu Picchu est l’un des sites archéologiques les plus reconnus au monde. Symbole immuable de l’Empire Inca, c’est aussi l’une des attractions les plus visitées d’Amérique latine et elle est au cœur de l’industrie touristique péruvienne.

Vue panoramique de la ville de Machu Picchu au Pérou. Les chercheurs disent que ce nom est faux. Image : Fotystory –

Cependant, avant que l’explorateur américain Hiram Bingham ne rende publique l’existence de la ville en 1911, avec les conseils d’agriculteurs indigènes locaux, les ruines étaient peu connues, même parmi ceux qui vivaient dans la région de Cusco au Pérou.

Plus de 110 ans après la première visite de Bingham sur le site, l’historien Donato Amado Gonzalez du ministère péruvien de la Culture et l’archéologue Brian S. Bauer de l’Université de l’Illinois à Chicago (UIC) ont passé en revue leurs notes de terrain originales. la région et des documents fonciers centenaires provenant de différentes archives. Leurs découvertes suggèrent que l’on en savait moins sur le site qu’on ne le pensait auparavant.

Dans son article publié par Ñawpa Pacha: Journal d’archéologie andineles chercheurs concluent que les Incas l’appelaient à l’origine Huayna Picchu, pour le sommet rocheux le plus proche du site, et non Machu Picchu, qui est le nom de la plus haute montagne près de la ville antique.

« Nous avons commencé par l’incertitude du nom des ruines lorsque Bingham les a visitées pour la première fois, puis nous avons examiné plusieurs cartes et atlas imprimés avant la visite de Bingham sur les ruines », a déclaré Bauer, professeur d’anthropologie à l’UIC. « Il existe des données importantes qui suggèrent que la ville inca s’appelait en fait Picchu ou, plus probablement, Huayna Picchu. »

Des chercheurs ont découvert que les ruines d’une ville inca appelée Huayna Picchu sont mentionnées dans un atlas de 1904 publié sept ans avant l’arrivée de Bingham au Pérou.

De plus, ils détaillent que Bingham a été informé en 1911 de ruines appelées Huayna Picchu le long de la rivière Urubamba avant de quitter Cusco pour chercher des fossiles. Puis le fils d’un propriétaire terrien a dit à l’explorateur américain en 1912 que les ruines s’appelaient Huayna Picchu.

Selon Bauer, les liens les plus définitifs avec le nom original de la ville inca sont conservés dans des récits écrits par des Espagnols peu de temps après que la région soit passée sous leur contrôle à la fin du XVIe siècle.

« Nous terminons par un récit impressionnant de la fin du XVIe siècle, lorsque les peuples indigènes de la région pensaient revenir pour réoccuper l’endroit qu’ils appelaient Huayna Picchu », a-t-il déclaré.

