Car selon la NASA, deux atterrisseurs valent mieux qu’un pour le retour de l’homme sur la lune

Pour le retour sur la Lune, la Nasa a annoncé son intention de développer un deuxième atterrisseur après celui de SpaceX. Parce que deux différents valent mieux qu’un.

Crédit : NASA

La NASA a annoncé qu’elle organiserait un nouvel appel pour la construction d’un deuxième atterrisseur lunaire, en plus de celui déjà en chantier chez SpaceX. En avril 2021, l’agence a attribué un contrat exclusif (d’une valeur de 2,9 milliards de dollars) à la société privée d’Elon Musk pour le développement du véhicule, qui vise à transporter des astronautes et du matériel vers et depuis la surface de la Lune au cœur de l’Artémis. missions. Fondamentalement, c’est une version moderne du module LEM qui a permis à Neil Armstrong et Buzz Aldrin d’Apollo 11 de descendre sur le satellite terrestre en 1969. Le plan initial, cependant, impliquait de sélectionner deux partenaires commerciaux, mais la NASA a finalement choisi SpaceX uniquement parce que c’est moins cher et parce que d’une réduction du financement par le Congrès. Cela a conduit à la mise au rebut des deux autres finalistes du projet initial (Blue Origin et Dynetics), une décision qui a incité la société de Jeff Bezos à intenter une action en justice qui a entraîné un retard dans le calendrier d’Artemis. Mais aujourd’hui, la NASA est prête à revenir sur ses pas et à procéder au développement de deux atterrisseurs lunaires.

« Sous Artemis, la NASA mènera une série de missions révolutionnaires au-dessus et autour de la Lune pour se préparer au prochain bond de géant de l’humanité – une mission habitée vers Mars », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, dans un communiqué de presse. «La concurrence est essentielle à notre succès sur la surface lunaire et au-delà, garantissant que nous sommes en mesure de mener à bien une cadence de missions au cours de la prochaine décennie. Nous remercions l’administration Biden et le Congrès pour leur soutien à cette nouvelle opportunité d’atterrissage pour les astronautes, qui renforcera et augmentera à terme la flexibilité d’Artemis », a ajouté Nelson, ancien astronaute et homme politique.

Le changement de cap a été rendu possible car la NASA, grâce au refinancement récent, pourra compter sur la totalité de la somme initialement demandée pour le développement des deux atterrisseurs. La concurrence, précise Nelson, est considérée comme essentielle car elle conduit à des résultats « meilleurs et plus fiables », ainsi qu’à des coûts réduits et à d’autres avantages qui profitent à la fois à la NASA et à tout le peuple américain. SpaceX continuera de s’occuper de l’atterrisseur qui amènera la première femme et la première personne noire sur la Lune, au cœur de la mission Artemis III attendue au plus tôt en 2025. Par la suite, la société de Musk et la société lauréate du nouvel appel d’offres rivaliseront pour fournir leurs moyens à la NASA, qui prévoit une navette constante avec la Lune. Pas seulement depuis la Terre, mais aussi depuis la station spatiale orbitale Getaway, une sorte d’ISS mais en orbite lunaire, à partir de laquelle les astronautes feront des allers-retours depuis la surface, où devraient être construites des bases stables.

Comme l’a expliqué Nelson lui-même, la conquête renouvelée de la Lune est une étape nécessaire pour atteindre l’objectif (actuellement) le plus ambitieux de l’exploration spatiale : l’arrivée des premiers humains sur Mars. Pendant ce temps, la NASA a transféré la fusée SLS qui ramènera l’homme sur la lune sur la rampe de lancement pour le « costume fitting ».