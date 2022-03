Construction extraterrestre ? L’élévation circulaire visible dans l’océan par Google Earth éveille les soupçons

Un astronome amateur américain obsédé par l’ufologie nommé Scott Waring est un découvreur fréquent d’objets qu’il considère comme des « preuves concluantes » de l’existence d’êtres extraterrestres. Une forme circulaire sur le fond marin visible sur Google Earth qui fait crier « OVNI » a été remarquée par Waring, propriétaire du blog UFO Sightings Daily.

Il est un analyste passionné de photographies de rovers de la NASA et prétend avoir tout trouvé « d’un singe sur Mars au corps de 7,3 mètres de haut d’un monarque martien tué au combat il y a 1 million d’années ».

Une étrange structure circulaire vue sur les images de Google Earth est située près des lignes de Nazca au Pérou. Dans cette image agrandie, vous pouvez voir l’élévation en surbrillance. Image : Google Earth

Situé au large de la côte ouest de l’Amérique du Sud, près des lignes de Nazca au Pérou, se trouve une série de géoglyphes massifs construits par le peuple de Nazca il y a près de 2 000 ans. Ces lignes sont un élément courant pour les théoriciens du complot, qui prétendent parfois que des extraterrestres ont été impliqués dans leur construction.

Alors qu’est-ce que Waring a trouvé dans ces formes géologiques séculaires ? Un cercle d’environ 6,8 kilomètres de diamètre, visible à environ 566 kilomètres au large de Lima. Le cercle semble s’élever du fond de la mer comme une colline ou une montagne.

Il s’avère que des formes étranges peuvent apparaître pour diverses raisons au fond de l’océan dans Google Earth. La société utilise des données provenant de diverses sources pour cartographier le fond marin. Ces polices ont des résolutions ou des niveaux de détail différents et, lorsqu’elles sont assemblées, des formes étranges apparaissent parfois.

Dans un communiqué de presse de 2016, les développeurs de Google ont souligné une bizarrerie de données qui peut conduire à d’étranges artefacts de collines et de vallées : le guide des fonds océaniques est basé sur une carte réalisée par la Scripps Institution of Oceanography, qui utilise des mesures de gravité par satellite pour cartographier grossièrement le les hauts et les bas du fond marin (un processus connu sous le nom de bathymétrie océanique).

Pour une cartographie plus détaillée, la société obtient des données à partir d’enquêtes sonar embarquées. Ces levés sonar envoient des impulsions sonores vers le fond de l’océan et enregistrent les échos pour obtenir une image haute résolution.

Les mesures satellitaires approximatives et les mesures embarquées ne concordent parfois pas, et un seul point de données de l’un ou de l’autre peut conduire à ce qui semble être une colline ou une forte baisse.

Notamment, « l’OVNI » vu par Waring se trouve en plein milieu d’une ligne de transection où un relevé sonar embarqué est clairement passé, ce qui rend possible que la forme soit un effet secondaire de la fusion de plusieurs sources de données. Ces longues lignes sont visibles sur le fond de l’océan dans Google Earth et sont parfois confondues avec les signes d’une civilisation perdue.

De plus, les formes étranges du fond marin dans Google Earth illustrent à quel point on sait peu de choses sur le fond marin. L’imagerie satellite couvrant presque tout le fond de l’océan peut résoudre des éléments jusqu’à 1,5 km, tandis que le sonar moderne du fond de la mer peut révéler des détails de l’ordre de 100 m. Selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), seulement 5% du fond de l’océan a été cartographié par un sonar moderne.

