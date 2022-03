Tout savoir sur le 4e vol spatial habité de Blue Origin

New Shepard se compose d’une fusée et d’une capsule, toutes deux réutilisables. Chaque vol de véhicule dure environ 11 minutes. En prenant les webémissions précédentes comme référence, la diffusion de cet événement est susceptible de montrer la fusée décollant et atterrissant, la capsule se dirigeant vers l’espace, ainsi que des images des astronautes saluant les gens au sol après le vol.

Chaque vol New Shepard emmène ses clients et invités au-dessus de la ligne Kármán de 100 kilomètres, considérée comme la limite de l’espace par les autorités internationales. Cependant, le point de départ de l’espace extra-atmosphérique est un sujet de débat. Par exemple, le principal concurrent de Blue Origin dans le secteur du tourisme spatial suborbital, Virgin Galactic, n’atteint pas la ligne Kármán, ce qui a déjà conduit les deux sociétés à se chamailler sur la définition de l’espace.

Le plan de vol prévoit que la fusée atterrira verticalement peu de temps après le décollage et que la capsule de l’équipage descendra indépendamment avec un parachute, arrivant sur Terre quelques minutes après le rappel.

Blue Origin utilise son RSS First Step (RSS pour Reusable Spacecraft) pour les vols habités. Une autre capsule New Shepard, appelée RSS HG Wells, est utilisée pour les vols scientifiques sans pilote.

La quatrième mission habitée de New Shepard transportera six passagers mais pas de pilotes, car la capsule spatiale est un système automatisé.

Passagers du vol spatial NS-20, la quatrième mission habitée de Blue Origin. Image : Origine bleue

Annoncé pour la dernière fois en remplacement de l’acteur et comédien Pete Davidson, Gary Lai est directeur principal et architecte en chef du système New Shepard. Il a rejoint Blue Origin en 2004 et a été l’un des 20 premiers employés de l’entreprise. « Ses rôles précédents incluent directeur principal de l’ingénierie de conception, architecte de systèmes, chef d’élément de capsule d’équipage, responsable du programme de développement de l’équipage commercial de la NASA, ingénieur principal des systèmes et chef de la localisation avec la responsabilité de la recherche et du développement avancés », lit-on dans un communiqué publié par Blue Origin. . « Gary a été impliqué dans le développement de produits, la planification stratégique et le développement commercial pour toutes les gammes de produits de Blue Origin, y compris le lanceur orbital New Glenn, les programmes de moteurs de fusée et l’atterrisseur lunaire Blue Moon. »

George Nield est l’actuel président de Commercial Space Technologies, LLC et a occupé divers postes dans l’industrie spatiale. Son curriculum vitae passé comprend l’administrateur associé du bureau américain de l’administration fédérale de l’aviation du transport spatial commercial et le directeur du bureau d’intégration des vols pour le programme de navette spatiale de la NASA. Il a également occupé des postes au Air Force Flight Test Center chez Orbital Sciences Corp. – aujourd’hui, par le biais de fusions, faisant partie de Northrop Grumman – et de l’US Air Force Academy.

Sharon Hagle est la fondatrice de SpaceKids Global, une organisation à but non lucratif créée en 2015 qui vise à susciter l’intérêt des jeunes, en particulier des filles, pour les STEAM (science, technologie, ingénierie, arts et mathématiques). Parmi ses diverses activités, SpaceKids Global transporte des cartes postales dans l’espace par le biais de l’organisation Blue Origin’s Club for the Future.

Marc Hagle, le mari de Sharon, est président et chef de la direction d’une société de développement immobilier, Tricor International. La société a développé et possède plus de 1,6 million de mètres carrés de propriétés dans diverses industries, conformément à la description de la mission de Blue Origin. Les Hagles sont des philanthropes pour divers organismes de bienfaisance dans les domaines des arts, des sciences, de la santé et de l’éducation. En 2013, ils faisaient partie des premiers acheteurs de billets de Virgin Galactic, selon USA Today. Maintenant, on ne sait pas s’ils prévoient toujours un futur vol avec la compagnie.

Marty Allen, investisseur et PDG de plusieurs entreprises, a supervisé la restructuration de la faillite de Party America et a aidé à la transformer en un détaillant national. Il a également dirigé California Closet Company, une entreprise d’organisation à domicile, vers des ventes et des bénéfices élevés.

Enfin, Jim Kitchen, entrepreneur et membre du corps professoral de la Kenan-Flagler Business School de l’Université de Caroline du Nord. On dit qu’il a été inspiré en regardant les lancements de fusées du programme Apollo lorsqu’il était enfant. Il a également promu le transport spatial en orbite terrestre basse à une startup inconnue dans les années 1980. Selon la déclaration de Blue Origin, Kitchen a visité les 193 pays reconnus par les Nations Unies.

Comment se passe le vol et la préparation de l’équipage

Les passagers du vaisseau spatial New Shepard sont « en apesanteur » dans l’espace suborbital pendant environ trois minutes au cours de chaque mission, lorsqu’ils atteignent la microgravité. Comme indiqué précédemment, chaque vol New Shepard dure environ 11 minutes du lancement à l’atterrissage de la capsule.

La fusée est stabilisée aérodynamiquement à l’aide d’un anneau et d’ailettes en coin pour l’aider à effectuer un atterrissage en douceur. L’équipage descend en autonomie dans sa capsule, en parachute.

Sur la base des missions passées, la plupart des passagers de Blue Origin reçoivent environ 14 heures de formation pré-vol sur quelques jours, couvrant les procédures de vol et d’urgence de base. Un astronaute de la NASA, en revanche, a généralement 2,5 ans de formation de base avant d’être qualifié pour les vols, puis au moins deux ans de formation supplémentaires pour une mission vers la Station spatiale internationale.

L’équipage de Blue Origin porte les combinaisons de l’entreprise au lieu de combinaisons spatiales encombrantes. L’objectif est de faciliter les déplacements en apesanteur et d’admirer la vue.

Un document de conditions générales pour les passagers potentiels de Blue Origin énumère plusieurs exigences pour ceux qui souhaitent voler avec la compagnie. Être capable d’enfiler soi-même des combinaisons de vol et de monter sept volées d’escaliers dans la tour de lancement en moins de 90 secondes sont deux des exigences minimales.

Bien que les vols spatiaux suborbitaux soient moins dangereux que les missions orbitales, les risques existent. Les passagers doivent être préparés à des problèmes potentiels tels que la dépressurisation de la cabine ou un incendie. Ils doivent également résister à de multiples forces de gravité (charges G) lors du lancement et de l’atterrissage. En cas d’urgence, l’équipage est formé pour se libérer dans les 15 secondes.

Le billet vous permet de visiter les installations de Blue Origin

Éloignée et généralement fermée au public, l’installation de Blue Origin dans le désert de l’ouest du Texas se trouve à environ 40 kilomètres de la ville de Van Horn. Appelé Launch Site One, seuls les employés de Blue Origin, les clients de l’entreprise et certains médias peuvent voir le bâtiment de près.

N’importe qui, cependant, peut découvrir l’endroit grâce à une courte vidéo promotionnelle réalisée par Blue Origin. Ceux qui paient pour un vol recevront une visite des installations de soutien et des engins spatiaux, selon la vidéo.

Pour garantir votre place, vous pouvez vous inscrire pour de futurs vols sur le site Web de Blue Origin, mais les horaires et les prix ne sont pas accessibles au public. Étant donné que la compagnie a commencé ses vols habités l’année dernière, il y aura probablement une longue liste de clients en attente. Blue Origin réserve généralement également l’un des six sièges du vaisseau spatial à une « star » des médias – comme l’acteur William Shatner et le présentateur de télévision Michael Strahan, afin d’attirer encore plus l’attention de la presse.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !