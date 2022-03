Nous avons peut-être déjà découvert des trous de ver dans l’espace, selon un expert

Les trous de ver – ou « ponts d’Einstein-Rosen » – sont des objets théoriques de l’astrophysique qui suggèrent que, selon la théorie générale de la relativité, ce sont deux points distincts reliés par un tunnel, reliant de petites, de grandes distances, des univers différents ou même des périodes différentes dans le temps. . . Le mot clé ici, cependant, est « théoriciens », car leur existence n’a pas encore été prouvée, uniquement conçue par d’éminents physiciens.

Selon l’un d’eux – Fumio Abe, astrophysicien à l’université japonaise Take Nagoya – nous avons peut-être déjà trouvé un ou plusieurs trous de ver, mais les informations les concernant ont été perdues « dans une mer de données », a déclaré l’expert à la BBC. . Et la présence supposée de ces trous a été attribuée à la justification la plus clichée des études spatiales : les « extraterrestres ».

Lire aussi