La Russie lance un satellite de communication militaire

Une fusée Soyouz transportant un vaisseau spatial appelé Meridian-M a été lancée mardi (22) depuis le cosmodrome de Plesetsk, dans le nord-ouest de la Russie. Selon l’agence de presse d’État Ria Novosti, il s’agit d’un satellite de communication militaire.

Fusée Soyouz transportant un satellite militaire russe. Image : Roskosmos

« Les satellites de la série ‘Meridian’ assurent la communication entre les navires maritimes et les avions de reconnaissance des glaces dans la zone de la route maritime du Nord avec des stations côtières et terrestres », a indiqué l’agence. « En outre, les appareils étendent les capacités des stations de communication par satellite dans les régions du nord de la Sibérie et de l’Extrême-Orient. »

Il s’agissait du deuxième lancement de la Russie depuis l’invasion de l’Ukraine le 24 février. Vendredi dernier (18), une fusée Soyouz a été lancée depuis le cosmodrome russe de Baïkonour au Kazakhstan, envoyant les cosmonautes Oleg Artemyev, Denis Matveev et Sergey Korsakov vers la Station spatiale internationale (ISS).

Le trio est entré dans le laboratoire orbital quelques heures plus tard vêtu de combinaisons jaunes et bleues, les couleurs nationales de l’Ukraine. Cela a suscité des spéculations selon lesquelles les cosmonautes pourraient exprimer leur soutien à la nation envahie. Les autorités spatiales russes ont cependant démenti cette interprétation.

Un vaisseau spatial russe interdit de lancer des satellites britanniques

En fait, le nombre de lancements aurait dû être de trois, car un vaisseau spatial Soyouz exploité par la société française Arianespace devait lancer 36 satellites Internet pour la société londonienne OneWeb au début du mois.

Il s’avère que l’agence spatiale fédérale russe Roscosmos a exigé que OneWeb s’assure que ses satellites ne seraient pas utilisés à des fins militaires et que le gouvernement britannique se départit de l’entreprise, qu’il a aidé à racheter de la faillite en 2020. les exigences n’étaient pas remplies, et la fusée a été retirée de la plate-forme peu de temps avant le décollage.

Cependant, OneWeb a déjà trouvé un autre moyen de faire fonctionner ses satellites : lundi (21), la société a annoncé avoir signé un accord de lancement avec SpaceX.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !