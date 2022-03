C’est à ça que sert la science : des chercheurs analysent « l’anus » d’un dinosaure

Nous l’avons fait, cher lecteur. Les scientifiques sont enfin arrivés là où aucun homme n’est allé auparavant : l’anus d’un dinosaure. Blague à part, des chercheurs de l’Université du Massachusetts-Amherst ont analysé un fossile étonnamment bien conservé pour en savoir plus sur l’organe excréteur d’un dinosaure mort il y a environ 120 millions d’années.

Comme pour les reptiles, les amphibiens et les oiseaux modernes, « l’anus » du dinosaure n’était pas un anus : c’était un cloaque. Considérez-le comme le système multitâche de votre smartphone, seulement au lieu de traiter l’utilisation de plusieurs fenêtres d’application, il a fini par donner à l’animal la possibilité de faire caca, uriner, s’accoupler et pondre des œufs – le tout pour le même… /sortie ».

Le cloaque – la version dinosaure de l’anus – avait « mille et une utilisations », leur permettant d’excréter des excréments, de l’urine, de s’accoupler et de pondre des œufs par le même canal.

Le problème est que lorsqu’on parle d’un animal mort il y a des éternités, il est prudent de supposer que la plupart des priorités consistent à examiner l’extérieur : assembler le fossile aussi complètement que possible, établir l’apparence, rechercher et déterminer les habitudes alimentaires, la géographie, etc. . .

Cependant, la plupart des animaux porteurs de cloaque que nous avons aujourd’hui sont une évolution directe des dinosaures, il y a donc du mérite dans la recherche. Avouons-le, quelque chose de similaire à nos ancêtres, nous avons. Il n’y a aucune raison de croire que ce serait différent avec les dinosaures, n’est-ce pas ?

« Nous avons constaté que le canal semble un peu différent dans de nombreux groupes de tétrapodes, mais dans la plupart des cas, il ne dit pas grand-chose sur le sexe de l’animal », a déclaré l’experte en reproduction animale et anatomiste Diane Kelly, auteur principal de l’étude. « Ces traits distinctifs sont cachés dans le cloaque et, malheureusement, ne sont pas très bien conservés dans ce fossile. »

