Le nouveau satellite mondial de mesure du niveau de la mer devient la référence

Ce mardi (22), le tout dernier satellite de surveillance du niveau de la mer, appelé Sentinel-6 Michael Freilich, est devenu l’équipement de référence officiel pour les mesures du niveau de la mer à l’échelle mondiale. Cela signifie que les données de hauteur de mer collectées par d’autres satellites seront comparées aux informations produites par celui-ci pour garantir leur exactitude.

L’équipe responsable du satellite Sentinel-6 Michael Freilich, devant l’équipement, quelques jours avant son lancement, en 2020. Image : ESA/Bill Simpson

Lancé depuis la base aérienne de Vandenberg en novembre 2020, le satellite perpétue un héritage de près de 30 ans lancé par TOPEX/Poséidon, qui a commencé sa mission de mesure de la hauteur de la surface de la mer au début des années 1990.

Une série de satellites successeurs ont poursuivi l’effort depuis lors, Sentinel-6 Michael Freilich étant le plus récent. Son jumeau, Sentinel-6B, devrait être lancé en 2025.

« Ces missions sont la référence en matière de mesures du niveau de la mer, qui sont essentielles pour comprendre et surveiller le changement climatique », a déclaré Josh Willis, scientifique du projet Sentinel-6 Michael Freilich au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA.

Les enregistrements à long terme de la hauteur du niveau de la mer sont essentiels pour surveiller l’ampleur et la vitesse à laquelle les océans s’élèvent dans un climat qui se réchauffe. « Nous ne pouvons pas perdre de vue l’ampleur de l’élévation du niveau de la mer, car si nous le faisons, il est difficile de prédire ce qui se passera dans les prochaines décennies », a ajouté Willis.

Le prédécesseur du satellite Sentinel-6 reste opérationnel

« La précision sans précédent des mesures du niveau de la mer fournies par cette mission assure non seulement la continuité d’un enregistrement de données de 30 ans, mais nous permet d’améliorer notre compréhension du changement climatique et de l’impact de l’élévation du niveau de la mer sur les zones et les communautés côtières, » a déclaré Julia Figa Saldana, responsable du programme d’altimétrie océanique à l’Organisation européenne pour l’exploration des satellites météorologiques (EUMETSAT).

Après son lancement, Sentinel-6 Michael Freilich est entré en orbite avec 30 secondes de retard sur son prédécesseur, Jason-3. Les équipes scientifiques et d’ingénierie ont passé du temps depuis le lancement à s’assurer que Sentinel-6 Michael Freilich collectait les données prévues et que les informations étaient exactes.

Certaines des données initiales ont été mises à disposition l’année dernière pour être utilisées dans des tâches telles que les prévisions météorologiques. Et après une nouvelle validation, les scientifiques ont convenu que Sentinel-6 Michael Freilich devrait devenir le satellite de référence pour les mesures du niveau de la mer.

Plus tard cette année, les équipes déplaceront le satellite Jason-3 sur ce qu’on appelle une orbite entrelacée. À partir de cette nouvelle position, la trace au sol – ou la bande de Terre que les instruments de Jason-3 voient lorsque le satellite se déplace autour de la planète – passera entre les traces au sol des orbites successives de Sentinel-6 Michael Freilich. Jason-3 continuera à mesurer la hauteur du niveau de la mer à partir de l’orbite entrelacée, bien qu’il ne serve plus de satellite de référence officiel du niveau de la mer.

En continuant à collecter des données sur le niveau de la mer, le satellite Jason-3 doublera essentiellement le nombre de mesures vues à chaque passage de Sentinel-6 Michael Freilich, contribuant ainsi à augmenter considérablement la résolution spatiale des mesures du niveau de la mer fournies par les deux satellites.

Nommé d’après l’ancien directeur de la division des sciences de la Terre de la NASA, Michael Freilich, Sentinel-6 MF est l’un des deux satellites qui composent la mission Copernicus Sentinel-6/Jason-CS (continuité de service).

Le programme Sentinel-6/Jason-CS a été développé conjointement par l’Agence spatiale européenne (ESA), EUMETSAT, la NASA et la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), avec l’appui technique dans la réalisation du Centre national d’études spatiales français ( CNES).

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !