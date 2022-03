L’astéroïde Apophis pourrait « lâcher des morceaux » en passant devant la Terre

L’astéroïde Apophis, d’environ 370 mètres (m) de diamètre, fera son passage rapproché de la Terre le 13 avril 2029. Arrivé à une distance de 38 mille kilomètres (km), le grand corps céleste interagira certainement avec notre gravité et , selon les experts, cela peut avoir des effets remarquables sur votre corps.

L’étude, publiée dans Société royale d’astronomieindique que la rencontre rapprochée entre l’astéroïde et notre planète offrira des opportunités uniques pour étudier les caractéristiques physiques du corps céleste, ainsi que des possibilités de mesurer quantitativement les effets causés sur Terre par son passage.

Lire aussi

Nous avons déjà parlé d’Apophis dans Apparence numérique: il y a un peu plus d’un an – précisément, le 5 mars 2021, il a fait un passage par la Terre, mais à une plus grande distance, 16,8 millions de km. À l’époque, plusieurs chaînes diffusaient l’événement en direct, mais toutes soulignaient que le passage, visuellement parlant, n’était guère plus qu’un point traversant le ciel – même avec l’observation des télescopes les plus puissants du monde.

En 2029, cependant, la distance sera considérablement plus proche, ce qui devrait apporter des opportunités d’observation plus approfondies et, avec elles, une meilleure compréhension des possibilités de cette interaction :

« La collision n’est pas la seule possibilité dans des événements d’approche comme celui-ci », déclare Gabriel Borderes-Motta, chercheur du Département de bioingénierie et de génie aérospatial de l’UC3M, à l’agence de presse de l’Association américaine pour l’avancement des sciences. « L’interaction gravitationnelle entre une planète et un corps comme Apophis peut modifier la forme du corps, le briser en morceaux, désintégrer d’éventuelles roches détachées à la surface ou même supprimer d’autres corps en orbite autour de l’astéroïde – tels que des roches, des satellites ou des anneaux. ”.

A G1, le co-auteur de l’étude, Othon Winter (professeur astronome à l’UNESP Guaratinguetá) a expliqué que la gravité terrestre est trop importante pour qu’Apophis puisse résister indemne. Bien que rien de très gros, comme, disons, l’effacement de l’astéroïde, ne se produise, son passage ne sera pas exempt d’effets : « c’est pourquoi nous avons fait des études sur, par exemple, sa surface et son orbite, si des matériaux pouvaient être extraits par le La terre. Et notre étude montre que, oui, c’est possible », a-t-il déclaré.

Dans la recherche, le duo a analysé les aspects physiques de l’astéroïde, ainsi que les facteurs pouvant influencer sa trajectoire et son angle d’inclinaison, tels que la pression de rayonnement ou les perturbations causées par son approche de la Terre.

L’étude devrait assurer une source solide de données pour les recherches futures afin de pouvoir mettre à jour ses modèles 3D pour des simulations plus précises, élargissant considérablement nos connaissances sur les astéroïdes.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !