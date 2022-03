Meteor illumine le ciel du Rio Grande do Sul après avoir explosé deux fois ; regarder la vidéo

Un phénomène très rare s’est produit lundi dernier (21): pendant la nuit, la soi-disant «pluie de virginidés», qui dure entre février et avril, a vu un météore traverser le ciel du Rio Grande do Sul (RS) et exploser deux fois .fois, les unes après les autres – quelque chose de difficile à se produire (encore moins à observer), selon les experts.

Les virginides sont ainsi nommés car les radiants de ces météores sont situés dans la constellation de la Vierge (Vierge). Dans des conditions normales, ces pluies culminent le 7 avril, avec le soi-disant virginides thêtaqui ont leurs radiants liés à l’étoile Theta Virginis, situé à environ 320 années-lumière du Soleil. Les jours suivants, le vierges alpha et gamme vierges.

Le météore qui a traversé le ciel du Rio Grande do Sul a explosé deux fois, un phénomène rare selon les experts (Image : Heller & Jung Space Observatory/Reproduction)

Selon Carlos Jung, qui dirige l’Observatoire spatial Heller & Jung, « cette année, c’était le premier enregistrement d’un météore qui a eu deux explosions consécutives. En 2021, il y avait plus de 18 000 météores enregistrés par l’Observatoire, mais seulement deux cas de ce genre.

« Bien que cela ne soit pas rare, dans ces enregistrements, l’occurrence est beaucoup plus faible compte tenu du nombre total d’observations », a-t-il poursuivi. « Les météores qui finissent par exploser sont appelés « bolides ». Cela se produit généralement lorsque [eles] ils sont sur le point d’entrer dans l’atmosphère, explosant car leur corps ne peut résister à la pression. La survenue de deux explosions ou plus est souvent due à la taille – ou à la masse – qu’elles ont. La plupart n’explosent qu’une seule fois.

Une « boule de feu » est un type de météore exceptionnellement brillant, dont la présentation lumineuse est si intense qu’elle peut être vue sur une large zone de couverture. Ce n’est pas le cas des virginidés, mais des corps de ce type, s’ils heurtaient la surface de la Terre, pourraient avoir la capacité de former des cratères, selon le Jet Propulsion Laboratory (JPL-Caltech) de la NASA.

Cependant, Jung souligne que de telles explosions ne se traduisent pas nécessairement par des fragments du corps céleste atteignant la surface de la Terre :

« Les fragments qui atteignent le sol – appelés ‘météorites’ – dépendent beaucoup de la taille du corps et de l’altitude à laquelle sa luminosité a été vue », a commenté le spécialiste. « Par exemple, lorsqu’un gros météore brille à des altitudes de 30 km ou moins, on en déduit déjà qu’il peut en rester des fragments. Les grandes explosions de météores réduisent souvent les chances de trouver des fragments plus gros. Ils produisent une plus grande fragmentation et la dispersion est large sur une zone donnée ».

Selon Jung, le météore RS avait une magnitude de -4,3, avec une durée très courte – 2,4 secondes en comptant les deux explosions – avant de s’éteindre complètement dans notre atmosphère, à une altitude de 93,2 km. Sa « mort » a eu lieu un peu plus bas, à 53 km.

Les experts soulignent que les météores de magnitude -4 devraient passer toutes les 20 heures en moyenne, mais tous ne sont pas observables.

Les météores n’explosent généralement pas deux fois et sont plus facilement observables dans les zones rurales, en raison de l’absence d’immeubles de grande hauteur et d’un ciel généralement plus clair, ce qui facilite l’identification de ces objets. Cependant, cette période de l’année est plus difficile pour cette activité, étant donné que la Lune est au-dessus de l’horizon terrestre et que sa luminosité finit par éclipser la plupart des objets, à l’exception des plus brillants.

