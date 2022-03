Une nouvelle exoplanète de la taille de Jupiter détectée par TESS

Des astronomes de la Pennsylvania State University (PSU) aux États-Unis, utilisant le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA et avec le soutien de scientifiques d’autres institutions, ont détecté une nouvelle exoplanète de la taille de Jupiter.

Jupiter, la plus grande planète du système solaire. L’exoplanète récemment découverte est de taille proche mais beaucoup moins dense que notre géante gazeuse. Image : Hubble – NASA

Désignée TOI-3757 b, la planète extraterrestre récemment découverte, qui est légèrement plus grande que Jupiter, a moins de trois fois la masse de la plus grande planète du système solaire, selon un article publié la semaine dernière sur le serveur de préimpression. arXiv.org.

TESS étudie actuellement environ 200 000 des étoiles les plus brillantes proches du Soleil pour rechercher des exoplanètes en transit. Elle a identifié plus de 5 400 exoplanètes candidates (TESS Objects of Interest, ou TOI), dont 199 ont été confirmées à ce jour.

Dirigée par Shubham Kanodia de PSU, l’équipe qui a analysé TOI-3757 b rapporte qu’un signal de transit a été identifié dans la courbe de lumière de l’étoile naine M connue sous le nom de TOI-3757, et la nature planétaire de ce signal a été confirmée par des observations de suivre.

« Nous présentons la découverte et la confirmation de TOI-3757 b, une planète de la taille de Jovian, caractérisée à l’aide d’une combinaison de photométrie spatiale de TESS, de vitesses radiales précises de HPF [Habitable-zone Planet Finder] et le NEID [NN-explore Investigações de exoplanetas com espectroscopia Doppler]observations photométriques au sol du RBO [Red Buttes Observatory] et photos des spots NESSI [NN-Explore Exoplanet Stellar Speckle Imager] », ont écrit les chercheurs dans le journal.

Découvrez la dernière exoplanète découverte par TESS

Selon les scientifiques, TOI-3757 b a un rayon d’environ 1,09 rayons de Jupiter, tandis que sa masse est d’environ 0,268 masses de Jupiter. Cela produit une densité de seulement 0,27 g/cm3ce qui en fait la planète de plus faible densité en orbite autour d’une naine M connue à ce jour.

Avec une température d’équilibre estimée à 485,85 °C, l’exoplanète orbite autour de son étoile mère tous les 3,44 jours, à une distance d’environ 0,038 UA. Situé à environ 578 années-lumière de la Terre, l’hôte est une naine M de type spectral M0V, environ 37% plus petite et moins massive que le Soleil, avec une température effective d’environ 3640ºC. Avec une métallicité estimée à 7,1 milliards d’années, l’étoile TOI-3757 a la métallicité la plus faible de toutes les naines M qui hébergent des géantes gazeuses.

Tentant d’expliquer la faible densité de l’exoplanète TOI-3757 b, les auteurs de l’article proposent deux hypothèses. Dans la première, ils supposent que cette faible métallicité de la naine M peut être responsable du retard du début de l’emballement de l’accrétion de gaz avant que le disque protoplanétaire ne se dissipe. Dans le second, ils pensent que cela pourrait être le résultat d’un mécanisme évolutif par lequel le réchauffement des marées fait gonfler la planète en raison de son orbite légèrement excentrique.

Les chercheurs ont ajouté que le deuxième scénario peut être vérifié en mesurant les niveaux de méthane et d’ammoniac. Une telle étude aiderait à limiter la température intérieure de TOI-3757, ce qui pourrait fournir des informations sur le potentiel de réchauffement des marées.

