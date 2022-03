Spacex Reporte Deux Missions Crew Dragon En équipage à Avril

Afin de s’adapter à ce qu’il a appelé le « traitement final des véhicules de transport », SpaceX a décidé de reporter ses deux prochaines missions habitées avec le vaisseau spatial Crew Dragon – respectivement, la mission hache-1 et la mission Équipage-4.

Le retard, cependant, n’est pas si long, ne variant que de quelques jours par rapport à ses plans initiaux afin que la société, en collaboration avec la NASA et d’autres clients, puisse effectuer des vérifications de dernière minute sur les paramètres techniques des deux lancements.

Lire aussi

Axiome & @SpaceX visent désormais au plus tôt le 3 avril – en attendant la disponibilité de la gamme – pour le lancement du #Ax1 mission à la @Station spatiale. La nouvelle date de lancement ciblée permettra aux équipes de terminer le traitement final du vaisseau spatial avant la mission. https://t.co/byhFRcrtwz — Espace Axiome (@Axiom_Space) 18 mars 2022

La mission hache-1 a été contractée et menée par la société Axiom Space, et consiste essentiellement en la première mission habitée privée sans la présence d’un officier de l’agence spatiale qui lui est associé. Lors de ce vol, quatre astronautes Axiom s’envoleront vers la Station spatiale internationale (ISS), où ils ont promis de ne déranger personne lors de la conduite d’expériences scientifiques « sérieuses ». Initialement prévu le 30 mars (après deux retards), le hache-1 quitte maintenant la Terre « pas avant » le 3 avril 2022, selon le tweet ci-dessus.

En raison du retard d’Ax-1, SpaceX et la NASA ont jugé prudent de retarder de quelques jours le lancement de la mission. Équipage-4, qui promeut le « swap » des membres d’équipage de l’ISS. Dans cette mission, les astronautes américains Robert Hines et Kjell Lindgren, l’astronaute américaine Jessica Watkins (tous de la NASA) et l’italienne Samantha Cristoforetti, de l’Agence spatiale européenne (ESA) devraient quitter la Terre le 19 avril, quatre jours après la date initialement prévue. .