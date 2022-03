Un nouveau type de lumière UV tue presque tous les microbes à l’intérieur et peut prévenir de futures pandémies

Testé à l’intérieur de la taille d’une maison ou d’un bureau normal, il a réduit le niveau de virus et de bactéries dans l’air de plus de 98 % en seulement 5 minutes.

Une lampe FAR – UVC / Columbia University

Il s’appelle Far-UVC et est un nouveau type de lumière ultraviolette capable de tuer la quasi-totalité des microbes présents dans l’air des lieux clos. Tester la solution possible au problème de la propagation des maladies infectieuses transmises par voie aérienne, y compris Covid-19, a été une équipe de recherche de l’Université Columbia à New York qui, avec des scientifiques de l’Université de Leeds, Université de St. Andrews et l’Université de Dundee au Royaume-Uni a observé une réduction de 98 % des particules microbiennes actives présentes dans une pièce en moins de 5 minutes.

Les données de l’essai, qui viennent d’être publiées sur Rapports scientifiquesun magazine du portefeuille de Naturemontrent que, par rapport à la lumière UVC germicide classique – qui ne peut pas être utilisée directement pour tuer les virus présents dans l’air car sa longueur d’onde (254 nm) représente un danger pour la santé de la peau et des yeux – la lumière Far-UVC, développée autour d’un il y a dix ans par des scientifiques de l’Université de Columbia, est tout aussi efficace mais sans danger pour les humains car il a une longueur d’onde plus courte (222 nm), de sorte qu’il ne peut pas pénétrer dans la peau ou les cellules oculaires humaines, tout en parvenant à inactiver les bactéries et les virus, qui sont beaucoup plus petits que cellules humaines.

Le test de lumière UV lointain

Ces dernières années, plusieurs études ont montré que les Far-UVC sont à la fois efficaces pour détruire les bactéries et les virus présents dans l’air et sans danger pour une utilisation en présence de personnes, mais les recherches menées jusqu’à présent n’ont concerné que de petites chambres expérimentales, et non salles grandeur nature qui simulent des conditions réelles. Par conséquent, dans cette nouvelle étude, les scientifiques ont vérifié l’efficacité de la lumière FAR-UVC dans une pièce aussi grande qu’une maison ou un bureau normal (environ 14 m2) et avec la même vitesse de ventilation (environ trois changements d’air par heure). Au cours de l’expérience, un aérosol contenant des bactéries a été pulvérisé dans l’environnement S. aureus, un agent pathogène qui a été choisi parce qu’il était légèrement moins sensible à la lumière UVC lointaine que le coronavirus, offrant aux chercheurs un modèle convenablement conservateur. Lorsque la concentration de microbes dans la pièce s’est stabilisée, les chercheurs ont allumé les lampes Far-UVC positionnées au plafond, mesurant l’inactivation de l’agent pathogène au fil du temps.

Schéma de la salle d’étude : au-dessus les dimensions de la salle, la position des lampes, la source de l’agent pathogène, les points d’aération et le point de prélèvement des échantillons. Ci-dessous, exemple illustratif du rayon d’action des lampes Far – UVC / Scientific Reports

Comme mentionné, la lumière a inactivé plus de 98 % des microbes dans l’air en seulement cinq minutes, maintenant un faible niveau de microbes viables au fil du temps, même lorsque l’aérosol bactérien a été pulvérisé dans la pièce. Cette réduction, soulignent les chercheurs, équivaut à 184 renouvellements d’air par heure, ce qui surpasse toute autre approche de désinfection en milieu clos. « Nos tests ont donné des résultats spectaculaires, bien supérieurs à ce qui est possible avec la ventilation seule – a déclaré le professeur Kenneth Wood, maître de conférences à l’École de physique et d’astronomie de l’Université de St. Andrews et auteur principal de l’étude. En termes de prévention de la transmission des maladies aéroportées, les lampes UVC lointaines pourraient rendre les environnements intérieurs aussi sûrs que les espaces ouverts« .

« Études précédentes – a ajouté David Brenner, directeur du centre de recherche radiologique du Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons et co-auteur de la recherche – ont montré que la lumière UVC lointaine peut tuer le Sars-Cov-2, d’autres coronavirus qui infectent les humains, les virus de la grippe et les bactéries résistantes aux médicaments. Ce qui est particulièrement intéressant avec la technologie Far-UVC, en tant que méthode pratique de prévention de la transmission des maladies intérieures, c’est qu’elle sera tout aussi efficace pour inactiver toutes les futures variantes de Covid, ainsi que les nouveaux virus infectieux qui n’ont pas encore émergé, tout en maintenant l’« efficacité contre les anciens virus » tels que la grippe et la rougeole« .