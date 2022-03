Les images montrent la reine des fourmis au stade larvaire

Les images ci-dessous peuvent ressembler à un extraterrestre, mais ce ne sont que la forme larvaire d’une reine des fourmis. Plus précisément, ils montrent la larve de l’espèce monomorium trivialune fourmi de couleur ambrée originaire de Chine, du Japon et de Corée du Sud.

la chose intéressante à propos M. trivial c’est le corps bourré de protubérances – totalement absentes chez les larves de fourmis ouvrières. Selon les scientifiques, cela sert à montrer que, même s’il s’agit encore d’un bébé, cette larve finira par devenir le « patron ».

Les larves de fourmis monomorium trivial donnent naissance à des reines et des ouvrières par parthénogenèse, c’est-à-dire une colonie qui n’a pas besoin de mâles pour avoir des enfants (Image : Idowaga et al./Reproduction)

Les reines des fourmilières ont également des caractéristiques particulières : elles peuvent se reproduire sans avoir besoin d’un mâle – un processus appelé « parthénogenèse thélithochie ».

C’est un détail important car, selon une étude récente, il n’y a pas de mâles de la M. trivial, et toutes les fourmis de l’espèce observées jusqu’à aujourd’hui sont des ouvrières (totalement stériles) ou des reines, qui s’occupent de la reproduction de la fourmilière. La recherche visait à analyser les deux types de fourmis de la naissance à l’âge adulte.

Ce que les chercheurs ont découvert, c’est que, au moins jusqu’au stade larvaire final, la reine et les ouvrières sont pratiquement identiques. C’est lorsque les deux types sont sur le point de quitter cette partie et d’entrer dans une phase adulte que les différences commencent à apparaître. littéralement : ces volumes – « tubercules », selon les experts – apparaissent presque immédiatement, étant deux fois plus épais que le reste du corps de la larve reine, sans capacité musculaire ni osseuse.

Jusqu’à présent, personne n’a été en mesure de déterminer à quoi servent ces tubercules – à part, bien sûr, séparer les ouvrières des reines – mais cela ne les a pas empêchés d’avancer quelques théories : ce pourraient être des « griffes » pour aider les larves à s’accrocher. aux murs et aux plafonds. ; ils peuvent être des mécanismes de défense contre les fourmis envahissantes qui veulent dévorer la reine, ou même servir de « clip » pour piéger la nourriture qui touche le corps de la future fourmi régnante.

L’étude, publiée dans la revue scientifique Zootaxa, se poursuivra, maintenant avec des informations d’observation, afin de déterminer s’il existe des différences de comportement qui pourraient être dérivées de ces tubercules.

