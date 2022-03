Un ambre vieux de 30 millions d’années préserve une créature ressemblant à une mante

Les chrysopes vertes sont de petits insectes prédateurs dont les larves peuvent être utilisées comme agents antiparasitaires en agriculture. Certains d’entre eux ressemblent beaucoup à un autre insecte, la mante religieuse. Bien que ces animaux aient une longue trace géologique, remontant à la période du Crétacé, aucun individu adulte n’avait été enregistré dans l’ambre de la Baltique, ce qui est surprenant, puisque le gisement fossile situé dans la région de Lituanie, Lettonie et Estonie est le plus important et l’un des le plus étudié au monde.

Cependant, cela a changé après une étude réalisée en 2021. Une équipe de recherche dirigée par Viktor Baranov de l’Université Louis Maximilian de Munich (LMU) a trouvé un beau spécimen de la mine Yantarny dans l’oblast russe de Kaliningrad. Jonas Damzen, collectionneur d’ambre indépendant et passionné de recherche en paléoentomologie, a porté le spécimen à l’attention des chercheurs.

Des réserves d’ambre vieilles de 30 millions d’années nommées fossiles d’insectes mantispa ? damzenogedanica. Image : Viktor Baranov

Après avoir analysé sa morphologie, les paléontologues ont découvert qu’il était étroitement lié au genre connu sous le nom de Mantispa. Les animaux de ce genre mesurent de 5 à 47 mm de long et ont des pattes proéminentes qui agissent comme des pièges pour des proies sans méfiance. Ces pattes, aussi appelées rapaces, leur donnent l’apparence de mantes religieuses. La similitude est due à l’évolution convergente – un processus dans lequel différents organismes acquièrent des caractéristiques similaires en s’adaptant à des conditions similaires.

Cependant, des caractéristiques importantes, telles que la nervation de l’aile postérieure et les organes génitaux, ont été masquées par le soi-disant «verlummung» – un film blanc qui recouvre de nombreux fossiles dans l’ambre de la Baltique. Cela a rendu impossible de confirmer de manière concluante l’identité de l’insecte.

L’incertitude sur l’identité de la créature la classe comme « probable » Mantispa

« Donc, pour faire face à cette incertitude, nous avons désigné ce spécimen comme ‘probable Mantispa’ (Mantispa?) », explique Baranov. Dans le document de recherche de l’équipe publié dans la revue registre fossile, le présentent-ils comme Mantispa ? damzenogedanica.

Le nom est une combinaison de « Damzen », du nom de Jonas Damzen, qui l’a trouvé, et de « gedanicum », faisant référence à un nom latin de Gdańsk, en Pologne, où le musée local conserve le spécimen.

Selon les chercheurs, ils étaient encore confus quant à la raison pour laquelle plus d’individus de chrysopes mantis n’ont pas été trouvés dans l’ambre de la Baltique.

Dépôts d’ambre baltique formés à l’époque éocène (38–33,9 MYA) dans le nord de l’Europe. Le consensus actuel sur le climat de la région à l’époque est qu’il était tempéré chaud. « Un tel climat est en effet parfait pour les chrysopes mantis existantes », commente Baranov. « Il est donc logique de suggérer que le climat inadapté n’était pas la principale raison de la rareté de ces animaux dans l’ambre de la Baltique. »

En examinant comment la forme des chrysopes mantis a changé au fil du temps, l’équipe a découvert une tendance surprenante : depuis le Crétacé, la diversité de la forme de leurs pattes a diminué.

« Alors que la forme des pattes des rapaces au Crétacé était caractérisée par une diversité éclectique et surprenante, les chrysopes plus tardives ont une forme assez uniforme des pattes des rapaces », explique Baranov.

Bien que les scientifiques ne sachent pas exactement ce qui a causé le déclin, ils ont une théorie. « Nous pensons que des changements biotiques drastiques à la suite de l’extinction du Crétacé-Paléogène (l’extinction massive qui a tué les dinosaures) peuvent avoir rendu l’environnement moins propice aux chrysopes mantis, ce qui, à son tour, a diminué sa diversité.

Baranov est ravi de partager la découverte de la première mante de l’ambre de la Baltique, car elle offre « un rare aperçu d’une époque où, dans le monde après les dinosaures, les chrysopes sont devenues un peu moins diversifiées ».

