Une startup britannique a créé – et vend déjà – un bouclier d’invisibilité

Un rêve pour beaucoup de gens – et un risque considérable pour quiconque a encore un état d’esprit de cinquième année – semble s’être réalisé : la startup britannique Shield Company prétend avoir créé un «bouclier d’invisibilité» qui cache tout derrière lui dans une image floue du environnement. .

Selon les informations techniques du produit, apparemment, vous n’avez même pas besoin d’alimentation pour l’utiliser, car il dispose d’un « assemblage de lentilles précisément conçu » qui reflète la lumière autour de la personne ou de l’objet derrière lui. Autrement dit : pour ceux qui le voient de face, j’entends qu’il « imite » le paysage environnant.

Lire aussi

Le bouclier d’invisibilité a la forme et le poids d’une grande feuille de carton et diffuse essentiellement la lumière horizontalement, cachant tout ce qui se trouve derrière. Cependant, la technologie n’est pas parfaite : l’image « générée » par le bouclier ressemble plus à un filtre de flou fait dans Photoshop, et il ne faut pas beaucoup d’attention pour discerner le paysage réel de celui affiché par le produit.

Pourtant, c’est quelque chose qui impressionne : « Les boucliers fonctionnent à leur meilleur sur des arrière-plans comme le feuillage, l’herbe, les murs dessinés, le sable, le ciel ou l’asphalte », lit une description du produit sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. « Les arrière-plans avec des lignes horizontales fortes fonctionnent très bien aussi et ceux-ci peuvent être n’importe quoi comme la ligne d’horizon, les mains courantes ou les lignes peintes. »

Le plus intéressant est que le bouclier d’invisibilité est déjà en vente : Shield Co. a ouvert la page de financement participatif, demandant des dons totalisant 6,5 mille dollars US (31,97 mille R$). Jusqu’à la publication de cette note, ils avaient déjà récolté 90 668 US$ (445 923,36 R$). Et selon la description sur la page, le bouclier d’invisibilité peut être acheté pour 400 $ US (1 967,28 R $).

Il est disponible en deux versions : la petite mesurant 310 mm sur 210 mm ; et le grand, mesurant 950 mm sur 650 mm, avec des livraisons prévues pour décembre 2022.

Pourquoi pleures-tu, Harry Potter ?

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !