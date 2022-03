Samantha Cristoforetti retourne dans l’espace en avril avec la mission Minerva : la signification du logo

L’astronaute italienne Samantha Cristoforetti reviendra vers l’ISS en avril avec la mission Minerva. Il sera le chef de l’USOS et mènera des dizaines d’expériences.

Crédit : ESA

Presque tout est prêt pour le retour de Samantha Cristoforetti à bord de la Station spatiale internationale (ISS), même si sa deuxième mission « parmi les étoiles » – qui prend le nom de Minerva – ne se déroulera pas comme prévu au départ. En fait, l’Agence spatiale européenne (ESA) a récemment communiqué que l’astronaute italien ne peut plus être le commandant du laboratoire orbital ; elle serait la première femme européenne à remplir ce rôle prestigieux. Bien que la décision ait été officiellement prise de modifier le plan de vol « dans le cadre de l’activité de programmation normale », dans le langage bureaucratique le plus classique, il est pratiquement incontestable que la guerre en Ukraine et les tensions qui en ont résulté entre les États-Unis et la Russie ont à voir avec elle. , qui impliquait également l’ISS.

L’une des raisons pourrait être que Cristoforetti n’aurait pas pu suivre une partie de la formation en Russie, précisément à cause du conflit actuel, mais il pourrait y avoir plusieurs autres facteurs impliqués. Ce qui est certain, c’est que l’astronaute jouera toujours le rôle de « leader du segment orbital américain de la station spatiale, l’USOS ». Il sera « responsable des opérations au sein des modules et composants de la Station spatiale américaine, européenne, japonaise et canadienne », lit-on dans le communiqué de presse de l’ESA. Dans ce rôle très important, cependant, l’astronaute devra faire face à de nombreuses choses qu’il aurait dû faire en tant que commandant de l’ensemble de l’ISS, y compris le segment russe.

L’ESA a annoncé que la mission partira « au plus tôt le 15 avril ». Cristoforetti rejoindra l’ISS à bord de la capsule Crew Dragon de SpaceX, la société aérospatiale privée du magnat américain naturalisé sud-africain Elon Musk. Ses compagnons de voyage, qui forment ensemble l’équipage du Crew-4, seront les trois astronautes de la NASA Bob Hines, Kjell Lindgren et Jessica Watkins. « Pendant le vol vers et depuis la Station, Samantha sera spécialiste de mission », précise l’ESA. Une fois à bord du laboratoire orbital, il participera à la mission Minerva, qui comprend plus de 35 expériences européennes et de nombreuses autres expériences internationales. Aucun détail précis n’a encore été publié sur ce qu’il fera réellement sur l’ISS.

Il y a quelques jours, le logo de la mission a été publié, une chouette stylisée – l’animal sacré de Minerve – dont l’œil est formé par le croissant de lune et la Terre, tandis que le bec de la station spatiale, qui a deux lignes comme le nombre de missions de Cristoforetti. Le corps du rapace nocturne est plutôt représenté par des vagues de nuances bleues qui symbolisent le progrès et l’avenir de l’exploration, vers l’espace lointain. Minerve est la déesse romaine de la sagesse, de l’artisanat et des arts ; a été choisi pour rendre hommage au travail des femmes et des hommes du monde entier qui ont rendu le vol spatial possible.