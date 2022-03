Image d’étranges objets radio dans l’espace tissent des théories sur ce qu’ils sont

Depuis sa découverte en 2020, le «ORC» (acronyme de « Weird Radio Objects ») sont devenus le nouveau mystère à résoudre par l’astronomie et… eh bien, nous ne savons toujours pas ce qu’ils sont.

Cependant, une nouvelle image capturée par l’Observatoire d’astronomie sud-africain, à l’aide du télescope MeerKAT, a offert de nouveaux détails sur ces objets, ce qui nous a permis de tisser de nouvelles théories – et plus convaincantes – sur leur nature.

Les objets radio étranges – les ORC, pour la fin – sont encore une inconnue en astronomie, mais des projets pour identifier leurs natures sont déjà en cours (Image : J. English (U. Manitoba) / EMU / MeerKAT / DES(CTIO))

La première et la moins intense des théories est que ces globules inexpliqués sont des particules de jets éjectés du centre d’une galaxie, qui se sont regroupés, acquérant cette forme.

La seconde est qu’ils sont le résultat d’une explosion spatiale qui a donné naissance à une ou plusieurs étoiles.

La troisième – et la plus impressionnante – est que ces étranges objets radio sont en réalité les restes d’un grand événement qui a eu lieu au centre d’une galaxie, comme les explosions qui apparaissent après la fusion de deux trous noirs supermassifs.

Le plus étrange à propos de ces objets est qu’ils ne peuvent être observés que par une technologie capable d’interpréter les signaux radio. Lorsqu’ils ont été observés avec la technologie des rayons X, des télescopes infrarouges ou optiques, les scientifiques ont été incapables d’identifier quoi que ce soit de pertinent.

« Les gens veulent généralement expliquer leurs observations et montrer qu’elles correspondent au meilleur de nos connaissances », a déclaré le Dr. Jordan Collier, de Institut interuniversitaire d’astronomie intensive en données et responsable de la compilation de la nouvelle image. « Pour moi, c’est beaucoup plus excitant pour vous de découvrir quelque chose de nouveau qui défie notre compréhension actuelle. »

D’après les données déjà obtenues des ORC, elles sont massives : environ un million d’années-lumière d’un côté à l’autre (pour référence : une seule année-lumière équivaut à 9,045 trillions de km). En pratique, cela signifie qu’ils correspondent à environ 16 voies lactées, la galaxie où nous vivons.

Même ainsi, ils sont extrêmement difficiles à voir, avec seulement cinq d’entre eux découverts jusqu’à présent : « Nous savons que les ORC sont de très faibles anneaux d’émissions radio, entourant une galaxie qui a un trou noir en son centre, mais nous ne savons pas savoir ce qui les cause ou pourquoi ils sont si rares », a déclaré le professeur Ray Norris, de l’Université Western Sydney et l’un des auteurs du nouvel article.

L’avenir s’annonce pourtant prometteur : le réseau de télescopes SKA (ou Réseau de kilomètres carrés) est déjà en construction, avec une partie de sa structure en Afrique du Sud et une autre en Australie. Maintenus par plusieurs pays, ils disposeront des équipements les plus sensibles au monde et permettront, espérons-le, la découverte et l’étude de nombreux autres ORC.

