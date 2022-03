La station spatiale de Tiangong sera ouverte au tourisme, selon le gouvernement chinois

D’ici 10 ans, la Chine promet d’ouvrir sa station spatiale, Tiangongpour le tourisme civil, selon les informations publiées par les médias d’État locaux et les représentants du programme spatial du pays.

Tiangong n’est pas encore terminé, il convient de le mentionner, et aujourd’hui il n’a que son module principal – le Tianhe -, qui sert de résidence aux « taïkonautes » (le nom que la Chine donne à ses astronautes), qui mènent des expériences scientifiques à l’intérieur de la structure. Cependant, l’intention du pays est que deux autres modules – Wentian et Mengtian – sortent respectivement en avril ou mai 2022 et en août ou septembre 2022.

