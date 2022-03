Des images satellites montrent la superfusée lunaire de la NASA sur la rampe de lancement

Jeudi dernier (17), la superfusée lunaire de la NASA a roulé sur la rampe de lancement et des satellites en orbite autour de la Terre ont enregistré le point de repère spatial. Appelé Space Launch System (SLS), le véhicule, qui, avec la capsule Orion, mesure 98 mètres de haut, a été conduit du Vehicle Assembly Building (VAB) à la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center (KSC), en Floride, par l’énorme véhicule Crawler-Transporter 2.

SLS et Orion, empilés sur la rampe de lancement 39B au Kennedy Space Center de la NASA. Photo : Airbus

La procédure a duré jusqu’au vendredi matin (18), permettant d’enregistrer des vidéos et des photos prises par tous ceux qui ont assisté aux plus de 12 heures de fonctionnement – ​​et cela inclut les satellites spatiaux.

Sous l’administration de la société aérospatiale Airbus, le satellite Pleiades Neo a capturé des images haute résolution de l’exploit. Ici, vous pouvez voir KSC à une distance d’environ 620 kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, avec le campus tentaculaire s’étendant le long de la côte de la Floride. Les images incluent une vue du VAB, où la capsule SLS et Orion ont été empilées et assemblées, et enfin où elles sont parties pour leur voyage vers la rampe de lancement.