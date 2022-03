Elon Musk révèle quand aura lieu le premier vol orbital du vaisseau spatial Starship

Si tout se passe comme prévu par Elon Musk, PDG de SpaceX, l’énorme fusée Starship de la société pourrait entrer en orbite pour la première fois en seulement deux mois.

Elon Musk a révélé, sur Twitter, quand SpaceX a l’intention d’effectuer le premier vol orbital d’un Starship. Image : Naresh777 –

Développé pour transporter des personnes et des marchandises vers la Lune, Mars et au-delà, le véhicule se compose de deux éléments : un propulseur de premier étage appelé Super Heavy et un vaisseau spatial d’étage supérieur connu sous le nom de Starship.

Starship et Super Heavy sont tous deux conçus pour être complètement et rapidement réutilisables, et seront propulsés par le nouveau moteur Raptor de SpaceX – 33 pour le Super Heavy et six pour le Starship. C’est un défi de construire autant de moteurs, mais SpaceX est sur la bonne voie pour en avoir assez pour le premier vol d’essai orbital de Starship bientôt, selon Musk.