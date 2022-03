Vagues de chaleur extrêmes et dangereuses aux pôles: en Antarctique, la station enregistre 40 ° C au-dessus de la moyenne

Aux pôles certaines stations enregistrent des températures extrêmes et inquiétantes : celle de Concordia a mesuré – 12,2°C contre – 50°C typiques de la période.

Plusieurs zones du pôle Sud et du pôle Nord sont frappées par des températures extrêmes, jamais atteintes auparavant depuis que la « fièvre » de notre planète a été traquée. Autant dire que le week-end dernier, dans certaines régions de l’Antarctique, des pics de 40°C au-dessus de la normale ont été atteints, tandis que dans d’autres en Arctique, 30°C de plus ont été atteints. Il s’agit d’un événement combiné inquiétant et dramatique selon les experts, qui pourrait conduire à une nouvelle accélération du changement climatique avec des conséquences potentiellement irréversibles. Cela rend la transition des combustibles fossiles vers des sources renouvelables de plus en plus urgente, malgré les conséquences de la pandémie de COVID-19 et maintenant la guerre en Ukraine « refroidit l’enthousiasme » pour cette étape complexe, radicale mais absolument nécessaire.

Il y a quelques jours, le climatologue Gaétan Heymes de Météo France, le Service national météorologique et climatique transalpin, a tiré la sonnette d’alarme sur la situation inquiétante en Antarctique. Le chercheur avait posté sur Twitter une carte du projet de recherche Global and Regional Climate Anomalies, qui mettait en évidence les incroyables anomalies de températures. Pour « certifier » lorsqu’elles sont rapportées par Heymes les nouvelles données du réanalyseur climatique de l’Université du Maine, rapportées par l’Accociated Press et par le météorologue Maximiliano Herrera sur Twitter. Voici quelques-uns. A la station de recherche antarctique Concordia, qui est située à 3 234 mètres d’altitude, la température enregistrée le 18 mars dernier était de – 12,2°C. Cela peut sembler « très froid », mais en réalité c’est une valeur bien supérieure de 40°C. que ce qui devrait être enregistré à cette période de l’année. L’unité de contrôle Vostok a en revanche touché – 17,7°C, loin des – 53°C enregistrés en moyenne en mars. Vostok est également l’un des endroits les plus froids de la Terre, où la température record de – 89,2°C a été atteinte le 21 juillet 1983. D’autres stations le long de la côte et à l’est du pôle Sud ont battu des records de températures « chaudes ».

Comme indiqué, les scientifiques de l’Arctique enregistrent également des pics extrêmes d’environ 30 ° C au-dessus de la moyenne de la période, comme l’ont constaté des chercheurs du National Snow and Ice Data Center de Boulder, au Colorado. Il est choquant d’avoir des températures aussi élevées aux deux pôles opposés, dont l’un sort de l’été (le pôle Sud) tandis que l’autre vient d’entrer au printemps (le pôle Nord). «Ce sont des saisons opposées. Vous ne voyez pas le nord et le sud fondre en même temps », a déclaré le professeur Walt Meier de l’Institut du Maine à l’Associated Press. « C’est définitivement un événement inhabituel et plutôt surprenant », a ajouté le scientifique. « Oh. Je n’ai jamais rien vu de tel en Antarctique », a fait écho le glaciologue de l’Université du Colorado, Ted Scambos, tandis que le professeur de l’Université du Wisconsin, Matthew Lazzara, a souligné que ce n’est pas bon signe d’observer de tels phénomènes. La chaleur anormale dépasse de manière inquiétante ce que les modèles avaient prédit, selon Michael Mann, directeur du Earth System Science Center de l’Université d’État de Pennsylvanie. Le professeur Mark Maslin de l’University College London pense que nous sommes entrés dans une nouvelle phase « extrême » du changement climatique, qui est arrivée plus tôt que prévu.

Les conséquences de cette augmentation des températures se répercutent inévitablement sur l’accélération de la fonte des glaces, ce qui pose un double problème. D’une part, la fonte des glaces arctiques expose l’océan plus sombre aux rayons du soleil, catalysant l’absorption de chaleur et une nouvelle augmentation des processus de fonte et d’augmentation des températures (la glace, en fait, réfléchit le rayonnement à travers l’albédo) ; d’autre part, la fonte de la glace continentale antarctique – et de ses immenses glaciers – impacte directement le niveau de la mer, avec le risque réel de voir des îles, des métropoles côtières et des régions entières surplombant la mer disparaître sous les eaux. D’ici 2100, nous serons confrontés à une véritable catastrophe mondiale due à l’impact du changement climatique, si nous ne parvenons pas à contenir ces processus dévastateurs déclenchés par les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.