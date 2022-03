Nous avons fait la troisième dose du vaccin il y a 4 mois : comment sommes-nous protégés aujourd’hui ?

La protection offerte par la dose de rappel diminue après environ quatre mois, mais reste élevée contre les maladies graves.

La protection offerte par la dose de rappel des vaccins anti-Covid chute après environ quatre mois mais reste élevée contre les maladies graves. Ceci est en résumé le profil d’efficacité montré au fil du temps par les formulations d’ARNm de Pfizer / BioNtech et Moderna approuvées comme rappel pour le premier cycle de vaccination par les principales agences de réglementation pharmaceutique dans le monde.

L’efficacité de la troisième dose dans le temps

Au cours de la poussée d’Omicron, la troisième dose a fourni une efficacité de 87 % contre les visites aux urgences et une protection de 91 % contre l’hospitalisation dans les deux mois suivant l’administration, tandis que quatre mois après l’injection de rappel, cette efficacité a chuté à 66 % et 78 %, respectivement, selon aux dernières données des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis. En comparaison, après les deux premières doses du vaccin, l’efficacité contre l’hospitalisation a diminué de 71 % dans les deux mois suivant la deuxième dose à 54 % après cinq mois, soulignant l’importance de booster vaccinal.

L’étude du CDC

Estimations du CDC, publiées dans une étude sur Rapport hebdomadaire sur la morbidité et la mortalité, sont basés sur 241 204 visites aux urgences ou demandes de soins urgents et 93 408 hospitalisations pour Covid survenues dans 10 pays américains entre le 26 août 2021 et le 22 janvier 2022 chez des adultes âgés de 18 ans ou plus vaccinés avec deux doses ou qui avaient reçu une troisième dose en rappel. Les données ont montré que, parmi les personnes vaccinées avec trois doses, l’efficacité de la vaccination contre les hospitalisations associées au Covid-19 est passée de 91 % dans les deux mois suivant la troisième dose à 78 % après quatre mois et que, sur la même période après rappel, la protection contre l’accès aux urgences et les demandes de soins urgents est passée de 87% à 66%, chutant encore et à 31% après cinq mois.

D’autres analyses, qui ont évalué l’efficacité dans différents groupes d’âge, ont montré que les vaccins peuvent perdre une partie de leur capacité à prévenir les maladies graves chez les adultes de 65 ans et plus, mais restent efficaces chez les jeunes en bonne santé.

Les données sur la quatrième dose

En prévision d’une quatrième dose (ou d’une première dose en cas d’approbation de nouvelles formulations actuellement testées), les recommandations pourraient donc être basées sur l’âge et les conditions sous-jacentes, en tenant également compte des résultats d’une étude israélienne menée sur le personnel médical et récemment publié sur le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterrequi indiquait qu’un rappel supplémentaire produit des avantages marginaux chez les sujets en bonne santé et en âge de travailler.

À ce jour, l’administration de la quatrième dose pour la population générale n’est pas étayée par des preuves scientifiques mais n’est recommandée, aux États-Unis comme en Italie, qu’aux personnes présentant certaines conditions médicales qui compromettent la réponse immunitaire ou qui prennent des médicaments immunosuppresseurs en raison de les greffes d’organes, le cancer ou les maladies auto-immunes.