Jalon cosmique: la NASA confirme 5 000 exoplanètes

Fin janvier, la NASA a annoncé l’existence de plus de 5 000 exoplanètes candidates identifiées par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS). Alors que les observations astronomiques sont de plus en plus avancées, désormais, il existe déjà plus de huit mille planètes potentielles et cinq mille confirmées.

Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), l’un des équipements utilisés par la NASA pour détecter les exoplanètes. Image : Yéti pointillé – Il n’y a pas si longtemps, nous vivions dans un univers avec seulement un petit nombre de planètes connues, toutes en orbite autour de notre Soleil. Cependant, une série de découvertes récentes marque un point culminant scientifique : plus de 5 000 planètes sont confirmées au-delà de notre système solaire, c’est pourquoi elles sont connues sous le nom d’exoplanètes ou de planètes extraterrestres. Les premières exoplanètes ont été identifiées il y a 30 ans Ce lundi (21), l’agence spatiale américaine a annoncé l’ajout du dernier lot de 65 exoplanètes à son Exoplanet Archive. Le catalogue enregistre les découvertes d’exoplanètes qui apparaissent dans des articles scientifiques évalués par des pairs et qui ont été confirmées à l’aide de diverses méthodes de détection ou techniques analytiques. Les plus de 5 000 planètes découvertes à ce jour comprennent de petits mondes rocheux comme la Terre, des géantes gazeuses plusieurs fois plus grandes que Jupiter et des « Jupiters chauds » en orbites extrêmement proches autour de leurs étoiles. Il existe aussi des « super-Terres », qui sont de possibles mondes rocheux plus grands que le nôtre, et des « mini-Neptunes », des versions plus petites de notre Neptune. Il y a aussi des planètes en orbite autour de deux étoiles en même temps, et même des corps planétaires autour des restes effondrés d’étoiles mortes. Les plus de 5 000 planètes découvertes à ce jour comprennent de petits mondes rocheux comme la Terre, des géantes gazeuses plusieurs fois plus grandes que Jupiter (photo ci-dessus) et des « Jupiters chauds » en orbites extrêmement proches autour de leurs étoiles. Image : berni0004 – « Ce n’est pas qu’un chiffre », a déclaré Jessie Christiansen, responsable de la science archivistique et chercheuse scientifique à l’Institute for Exoplanet Science de la NASA à Caltech. « Chacun d’eux est un nouveau monde, une toute nouvelle planète. Je suis enthousiasmé par chacun parce que nous ne savons rien d’eux. Notre galaxie contient probablement des centaines de milliards de ces planètes. Le rythme régulier des découvertes a commencé en 1992 avec de nouveaux mondes étranges en orbite autour d’une étoile encore plus bizarre. C’était un type d’étoile à neutrons connue sous le nom de pulsar, un cadavre stellaire en rotation rapide qui pulse avec des rafales de millisecondes de rayonnement brûlant. La mesure de petits changements dans la synchronisation des impulsions a permis aux scientifiques de révéler des planètes en orbite autour du pulsar. « Trouver seulement trois planètes autour de cette étoile en rotation a essentiellement ouvert la porte », a déclaré Alexander Wolszczan, l’auteur principal de l’article qui – il y a 30 ans – a révélé les premières planètes à être confirmées en dehors de notre système solaire. « Si vous pouvez trouver des planètes autour d’une étoile à neutrons, les planètes doivent être pratiquement partout », a déclaré Wolszczan. « Le processus de production de la planète doit être très robuste. » Wolszczan, qui est toujours à la recherche d’exoplanètes en tant que chercheur à l’Université d’État de Pennsylvanie aux États-Unis, affirme que nous ouvrons une ère de découverte qui ira au-delà du simple ajout de nouvelles planètes à la liste. Les télescopes de nouvelle génération pourraient détecter des signes de vie sur des planètes extraterrestres Comme mentionné précédemment, TESS, lancé en 2018, continue de faire de nouvelles découvertes d’exoplanètes. Mais bientôt, de puissants télescopes de nouvelle génération et leurs instruments très sensibles, à commencer par le télescope spatial James Webb récemment lancé, seront capables de capturer la lumière des atmosphères d’exoplanètes, en lisant quels gaz sont présents pour potentiellement identifier des signes révélateurs de conditions habitables. . Prévu pour un lancement en 2027, le télescope spatial romain Nancy Grace fera également de nouvelles découvertes d’exoplanètes en utilisant diverses méthodes. La mission ARIEL de l’Agence spatiale européenne (ESA), lancée en 2029, observera les atmosphères d’exoplanètes se rassemblant dans leurs nuages ​​et leur brume. « À mon avis, il est inévitable que nous trouvions une sorte de vie quelque part – probablement d’une sorte primitive », a déclaré Wolszczan. « Le lien étroit entre la chimie de la vie sur Terre et la chimie trouvée dans tout l’univers, ainsi que la détection de molécules organiques répandues, suggère que la détection de la vie elle-même n’est qu’une question de temps », a-t-il ajouté. Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !