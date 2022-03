Les astronautes masculins peuvent passer plus de temps dans l’espace que les femmes ; comprendre pourquoi

Chaque jour, la Terre est bombardée par des rayonnements ionisants – des ondes à haute énergie capables d’arracher des électrons aux atomes du corps. Des niveaux élevés d’exposition aux rayonnements ionisants peuvent entraîner la maladie des rayons et le cancer. Heureusement, la magnétosphère et l’atmosphère de notre planète empêchent la quasi-totalité de ce rayonnement – généré par le Soleil et les rayons cosmiques galactiques des étoiles – d’atteindre la vie à la surface de la Terre. Il s’avère que la Station spatiale internationale (ISS) n’est pas protégée par l’atmosphère, de sorte que les astronautes sont exposés à des niveaux plus élevés de rayonnements ionisants, ce qui augmente leur risque de développer un cancer tout au long de leur carrière.

La NASA veut unifier les limites d’exposition aux rayonnements pour les astronautes de tous les sexes et de tous les âges. Image: Images d’archives de cadre –

Selon les limites actuelles, établies par la NASA en 1989, la limite de dose efficace pour la carrière d’un astronaute est basée sur un risque maximum à vie de 3 % de mortalité par cancer. Ce risque est évalué avec une échelle mobile basée sur l’âge et le sexe, allant d’une limite inférieure de carrière de 180 millisieverts (mSv) de rayonnement pour une femme de 30 ans à une limite supérieure de carrière de 700 mSv pour une femme de 60 ans. -vieille femme. .

Il y a un seuil de carrière plus bas pour l’exposition aux rayonnements pour les femmes astronautes que pour les hommes astronautes. R. Julian Preston, un employé de la division de radioprotection de l’Agence américaine de protection de l’environnement, précise que la limite de rayonnement inférieure de la NASA pour les femmes astronautes était basée sur une découverte concernant la résistance aux radiations féminines. Les femmes et les hommes ont été exposés à des niveaux élevés de rayonnement pendant des périodes de temps similaires, et des tests ont révélé que les femmes avaient plus de deux fois plus de risques que les hommes de développer un cancer du poumon.

« Il a été généralement considéré – en se basant principalement sur les survivants de la bombe atomique au Japon – que, en particulier pour le cancer du poumon, les femmes étaient plus sensibles aux rayonnements ionisants que les hommes », a déclaré Preston, qui siège aux comités du Conseil de la protection nationale et des mesures radiologiques.

En 2018, l’ancienne chef du corps des astronautes de la NASA, Peggy Whitson, qui avait publiquement exprimé sa frustration face aux limites de rayonnement pour les femmes astronautes, a dû prendre sa retraite après avoir atteint sa limite à 57 ans.

Les frontières peuvent devenir uniques pour les astronautes de tous les sexes et de tous les âges

Il est possible que les limites de rayonnement fixées par la NASA changent dans un proche avenir. En 2021, l’agence a demandé à un groupe d’experts réuni par les Académies nationales des sciences, de l’ingénierie et de la médecine d’évaluer son plan visant à modifier la limite de rayonnement de carrière à 600 mSv pour tous les astronautes de tous âges.

Selon la NASA, ce seuil a été déterminé en appliquant le modèle de risque de cancer aux individus les plus sensibles : les femmes en début de carrière. L’agence a calculé le risque moyen de décès induit par l’exposition pour ce groupe et a converti ce risque, qui permet une marge d’erreur beaucoup plus grande qu’auparavant, en une dose.

Cette dose de 600 mSv se traduit par l’exposition qu’un astronaute recevrait au cours de quatre expéditions de six mois sur l’ISS. A titre de comparaison, il est d’environ 3,6 mSv, selon la NASA, contre 300 mSv par an sur l’ISS.

« La nouvelle limite réduirait la dose pour certains groupes d’hommes, en particulier les hommes plus âgés », a déclaré Preston, qui était également vice-président du groupe d’experts des National Academies sur l’évaluation des risques de cancer pour les missions spatiales habitées. « Cela signifierait que les femmes pourraient avoir une carrière prolongée. »

Le comité, qui a rendu son rapport en juin 2021, était composé de trois groupes, qui ont respectivement analysé le processus d’évaluation des risques, les questions éthiques et la communication des nouvelles recommandations.

« Pour atteindre cette égalité, les femmes peuvent recevoir une dose plus élevée qu’elles ne le sont actuellement, avec une exposition plus importante que celle actuellement autorisée », a déclaré Preston. « Nous avons longuement discuté de cela comme d’une question éthique. Il s’agit d’équilibrer l’impact de cette dose légèrement plus élevée et l’égalité des opportunités de carrière. Nous avons proposé que la NASA puisse poursuivre cette approche.

Le plan proposé par la NASA comprend une exemption de la limite d’exposition professionnelle pour les missions plus longues, comme un éventuel voyage sur Mars, qui exposerait les astronautes à environ 900 mSv. Cette dose, cependant, est probablement inférieure aux limites d’exposition professionnelle de 1 000 mSv que les agences spatiales européenne, canadienne et russe ont actuellement pour leurs astronautes.

« Si la NASA devait décider qu’il s’agit d’une mission essentielle, et que certains astronautes essentiels à cette mission dépasseraient leur exposition professionnelle, l’agence pourrait appliquer une exemption à cela, et cela a été intégré à la norme d’exposition globale. « , a-t-il dit. Preston. « C’est une question éthique assez compliquée, mais il faudrait aller sur Mars. »

