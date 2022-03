Pas de célébrités: le prochain vol suborbital de Blue Origin rompt la tradition avec un comédien remplaçant

Tel que rapporté par Apparence numérique, acteur, comédien et petit ami de l’influenceuse numérique Kim Kardashian, Pede Davidson, ne fera plus partie de l’équipage du prochain vol suborbital de Blue Origin. Davidson avait été annoncé comme invité par Jeff Bezos, mais après un changement de date de vol du 23 mars au 29 mars, il a dû être remplacé.

Sans Pete Davidson, le vol NS-20 sera le premier de Blue Origin sans personnalités médiatiques à bord. Image : Kathy Hutchins –

Ce lundi (21), la société a révélé le nom du remplaçant de Davidson : Gary Lai sera le sixième membre d’équipage de la mission suborbitale NS-20. Vous ne reconnaissez pas le nom ? Compréhensible. Avec ce choix, Blue Origin rompt avec une tradition accomplie lors des trois vols précédents : cette fois, sans célébrités à bord.

Dans le premier, il y avait Jeff Bezos lui-même. Dans le second, l’acteur William Shatner, interprète de l’iconique Captain Kirk, de la saga Star Trek. Et, dans le plus récent, l’animateur de l’émission télévisée « Good Morning America » ​​Michael Strahan.

Le nouveau membre d’équipage de Blue Origin est responsable de la conception du vaisseau spatial New Shepard

Le NS-20 sera le 20e vol spatial suborbital du véhicule autonome New Shepard de Blue Origin, un combo capsule-fusée réutilisable, et la quatrième mission de la société pour transporter des personnes jusqu’à la frontière finale. Cette mission sera sans aucun doute d’une importance extraordinaire pour Lai, qui voyagera dans un vaisseau spatial qu’il a conçu.

« Gary est surtout connu comme l’architecte du système New Shepard, notamment à la tête de l’équipe responsable de la conception et du développement de nombreux systèmes de sécurité clés dans la capsule de l’équipage », ont déclaré les représentants de Blue Origin dans un communiqué. « Il a rejoint Blue Origin en 2004 et faisait partie des 20 premiers employés. »

Lai est actuellement directeur principal et architecte en chef chez New Shepard, « responsable de toutes les conceptions, mises à niveau et développement de nouveaux produits de nouvelle génération pour le secteur des engins spatiaux », selon Blue Origin.

Contrairement à Lai, les cinq autres membres d’équipage du vol NS-20 sont tous des clients payants : l’entrepreneur et investisseur providentiel Marty Allen ; le couple philanthropique Sharon Hagle et Marc Hagle ; l’entrepreneur et enseignant Jim Kitchen; et George Nield, président de Commercial Space Technologies, LLC, qui était auparavant administrateur associé de l’Office of Commercial Space Transportation de la Federal Aviation Administration des États-Unis.

Blue Origin n’a pas révélé le prix à payer pour un siège sur le vaisseau spatial New Shepard, qui offre quelques minutes d’apesanteur et une vue de la Terre contre l’obscurité de l’espace pendant chaque vol d’environ 11 minutes. Le principal concurrent de la société dans le secteur du tourisme spatial suborbital, Virgin Galactic, facture actuellement 450 000 dollars pour un siège sur son avion spatial VSS Unity, qui devrait commencer à transporter des clients plus tard cette année. .

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !