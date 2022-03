Nouvel état de l’eau découvert dans une expérience à haute pression

Au cours d’une expérience impliquant l’augmentation expressive de la pression dans un environnement contrôlé, des scientifiques de l’Université du Nevada-Las Vegas ont réussi à reproduire un nouvel état de l’eau – une sorte de « continuité de la glace », nommant la découverte « Glace-VIit» (« Ice-VII » – les nombres qui forment le chiffre « 7 », et le « t » vient de « transition »).

Sans juger l’occasion manquée d’appeler le matériel « Blizzaga » (qui joue Final Fantasy s’identifiera à la référence), les scientifiques ont expliqué que le nouvel état ne devrait pas se produire naturellement sur Terre, mais pourrait aider à expliquer le comportement de l’eau sur d’autres planètes et corps spatiaux.

Le nouvel état de l’eau est un passage intermédiaire entre diverses formes de glace et ne peut être reproduit par des moyens naturels (Image : Valentyn Volkov/)

Cela vaut la peine d’être expliqué : bien que nos cours de chimie et de physique aient abordé ce sujet de manière plus simple (c’est-à-dire trois états : solide, liquide et gazeux, en plus du sublimé, qui est le passage direct du solide au gaz), l’eau est bien plus étrange que ne paraissent ses transformations terrestres.

En gros, nous connaissons environ 19 ou 20 états différents de la glace, qui peuvent ou non se produire naturellement en fonction de leurs arrangements moléculaires. Le glaçon que vous oublierez dans votre Congélateur parce que l’été est fini, par exemple, c’est « Ice-I », ou « Ice-1 ». C’est la manière la plus désastreuse, d’un point de vue moléculaire, car tout l’oxygène de cette composition est en quelque sorte disposé au hasard, de sorte que tout changement rompt cet arrangement.

Cependant, lorsque nous soumettons la glace connue à différentes pressions et températures, ces molécules peuvent se regrouper de manière plus organisée : Ice-X (« Ice-10 »), par exemple, est une glace entièrement symétrique.

Ice-VII, qui fait partie de la recherche actuelle, est la glace avec le plus d’oxygène « direct », mais d’hydrogène désordonné. Alors que « 10 » se trouve lorsqu’un glaçon est soumis à des pressions plusieurs fois supérieures au niveau de la mer sur Terre, Ice-VII vient dans le sens opposé – c’est-à-dire des pressions plus basses.

Fondamentalement, les scientifiques, dirigés par le physicien Zach Grande, ont rempli d’eau un petit récipient en diamant, gelant le tout au milieu de minuscules cristaux. Ils ont ensuite utilisé des faisceaux laser périodiques pour tout chauffer, forçant le matériau à fondre avant de tout recongeler, obtenant ce qu’ils ont appelé « une poudre cristallisée ».

L’observation continue, parallèlement aux tirs laser, a permis aux scientifiques de voir la transition de « Ice-VII » à « Ice-X ». Au milieu de cela, un nouvel état intermédiaire de l’eau est apparu, qu’ils ont appelé « Glace-VIit”

« Les travaux de Zach démontrent que cette transformation vers un état ionique se produit à une pression beaucoup plus faible que nous ne le pensions initialement », a déclaré le physicien Ashkan Salamat de l’université de Las Vegas (non impliqué dans l’étude). « C’est la connexion manquante et les mesures les plus précises de l’eau dans ces conditions. »

L’étude des résultats de l’équipe a été publiée dans la revue scientifique Examen physique B.

